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Ночные заморозки прогнозируются синоптиками в Беларуси 30 октября

29.10.2019 20:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ночные заморозки прогнозируются синоптиками в Беларуси 30 октября
БЕЛТА

Ночные заморозки прогнозируются синоптиками в Беларуси 30 октября Снег в начале октября – это аномалия или норма?
В среду, 30 октября, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в отдельных районах пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса тепла, днем будет 1-7 выше нуля.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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