Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса тепла, днем будет 1-7 выше нуля.
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Ночные заморозки прогнозируются синоптиками в Беларуси 30 октября
29.10.2019 20:30 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса тепла, днем будет 1-7 выше нуля.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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