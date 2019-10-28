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Прямые линии в Вороновском районе
29.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
1 ноября с 10.00 до 11.00 начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Вороновского райисполкома Андрей Николаевич Барсуков по телефону 4-33-90 проведет прямую линию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
2 ноября с 9.00 до 12.00 заместитель председателя Вороновского райисполкома, курирующий вопросы развития социальной сферы, здравоохранения, культуры, образования, Андрей Андреевич Карпович по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.
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1 ноября с 10.00 до 11.00 начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Вороновского райисполкома Андрей Николаевич Барсуков по телефону 4-33-90 проведет прямую линию...
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