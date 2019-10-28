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Вопросы сохранности скота в сельхозпредприятиях рассмотрели на совместном заседании Комитета госконтроля и прокуратуры Гродненской области

29.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вопросы сохранности скота в сельхозпредприятиях рассмотрели на совместном заседании Комитета госконтроля и прокуратуры Гродненской области

В мероприятии приняли участие помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук, прокурор области Виктор Корзун, прокуроры районов. 

Вопросы сохранности скота в сельхозпредприятиях рассмотрели на совместном заседании Комитета госконтроля и прокуратуры Гродненской области

Как отметил председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Дорожко, в данной сфере выявлен ряд недоработок и упущений. В том числе нарушения, связанные с искажением отчетности, когда скрывался падеж скота. Заботиться о сохранности животных должны прежде всего сами хозяйства. Ведь погибшие животные — это потерянные сотни и тысячи рублей, подчеркнул Анатолий Дорожко.

Вопросы сохранности скота в сельхозпредприятиях рассмотрели на совместном заседании Комитета госконтроля и прокуратуры Гродненской области

Виктор Корзун отметил, что в связи с выявленными нарушениями законодательства о сохранности сельскохозяйственных животных, органами прокуратуры области в истекшем периоде 2019 года руководителям агропромышленных предприятий внесено 38 представлений, вынесено 11 предписаний, инициировано привлечение к дисциплинарной ответственности 115 человек, к административной – 16. Прокурорам следует более принципиально реагировать на любые нарушения законности в части сохранности поголовья скота, а также ужесточить спрос с руководителей сельхозпредприятий и должностных лиц управлений по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкомов.

Вопросы сохранности скота в сельхозпредприятиях рассмотрели на совместном заседании Комитета госконтроля и прокуратуры Гродненской области

Как отмечалось на заседании, со стороны руководства и специалистов многих организаций агропромышленного комплекса области, районных ветеринарных служб, райсельхозпродов по-прежнему допускаются нарушения технологии содержания и кормления животных. Не принимаются необходимые меры по улучшению воспроизводства стада, рациональному использованию и хранению кормов, своевременному выполнению в полном объеме профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий, укреплению трудовой дисциплины.

Вопросы сохранности скота в сельхозпредприятиях рассмотрели на совместном заседании Комитета госконтроля и прокуратуры Гродненской области

Падеж и непроизводительное выбытие животных приводят к нехватке молодняка для его последующего выращивания и к резкому снижению производства говядины, что сказывается на финансовом благополучии хозяйств.

Председатель Лидского межрайонного комитета госконтроля Александр Селицкий доложил, что с января по сентябрь падеж скота в сельхозорганизациях области несколько сократился к аналогичному периоду прошлого года. Но во многих районах наблюдается обратная динамика. Кроме того, некоторые хозяйства скрывают падеж с целью приукрасить общую картину.

Вопросы сохранности скота в сельхозпредприятиях рассмотрели на совместном заседании Комитета госконтроля и прокуратуры Гродненской области

Как отметил начальник отдела прокуратуры Гродненской области Сергей Толкун, вопрос соблюдения законодательства о сохранности сельскохозяйственных животных в хозяйствах АПК региона постоянно находится в поле зрения органов прокуратуры области.

Прокуратурой проведены проверки хода строительства сенажно-силосных траншей в хозяйствах области. По состоянию на 1 октября введено в строй 78 таких хранилищ с объемом 160 тысяч тонн хранения. Вместе с тем выявлено низкое качество заготовленных кормов. Установлено нарушение сроков строительства хранилищ.

Вопросы сохранности скота в сельхозпредприятиях рассмотрели на совместном заседании Комитета госконтроля и прокуратуры Гродненской области

По мнению Ивана Лавриновича, в каждом районе есть несколько хозяйств, в которых остро стоит проблема сохранности скота. Такие сельхозорганизации должны быть на постоянном контроле у руководителей райисполкомов, райсельхозпродов.

Как отметил Иван Жук, райсельхозпроды должны уделять больше внимания вопросам сохранности скота. Каждый случай падежа необходимо рассматривать в хозяйстве, выявлять причины и впредь не допускать повторения подобного.

Вопросы сохранности скота в сельхозпредприятиях рассмотрели на совместном заседании Комитета госконтроля и прокуратуры Гродненской области

Одной из проблем, которая отражается на решении обсуждаемых вопросов, названа нехватка кадров в некоторых хозяйствах, низкие зарплаты у специалистов. Виктор Корзун указал прокурорам районов на необходимость обратить внимание на обеспечение соблюдения законодательства о труде в хозяйствах, обеспечение молодых специалистов надлежащими условиями для выполнения поставленных перед ними обязанностей.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: Михаила ИСАЧЕНКО
https://grodnonews.by/
 
 
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В мероприятии приняли участие помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, первый заместитель председателя...
 
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