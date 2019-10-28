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Сообщение окружной избирательной комиссии Щучинского избирательного округа №60 об открытии специального избирательного счета
29.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В соответствии со статьей 481 Избирательного кодекса Республики Беларусь для формирования избирательного фонда кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Асташовым Ярославом Сергеевичем в подразделении ОАО «АСБ Беларусбанк» №400/151, г. Гродно, ул. Ожешко, 4, открыт специальный избирательный счет №BY73AKBB30140001484680070000, БИК AKBBBY2X.
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Сообщение окружной избирательной комиссии Щучинского избирательного округа №60 об открытии специального избирательного счета
В соответствии со статьей 481 Избирательного кодекса Республики Беларусь для формирования избирательного фонда кандидатом в депутаты Палаты представителей...
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