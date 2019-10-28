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Энергия для тепла и водоснабжения

29.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Энергия для тепла и водоснабжения

Начальник Вороновского РЭС Андрей Конон провел прямую телефонную линию. Вопросы, озвученные гражданами, и комментарий специалиста будут полезны широкому кругу населения.

Первый звонок поступил из д. Адверники. Женщина интересовалась, как получить разрешение на использование электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения частного дома. Поскольку в доме отсутствуют центральные водоснабжение и газоснабжение, пояснил А.А. Конон, данная процедура возможна. К тому же, в Адверниках имеется техническая возможность: хватает мощности трансформаторной подстанции и сечения электропроводов на линии электропередачи. Кстати, энергетики советуют: прежде, чем заниматься подобными вопросами, нужно по тел. 4-18-01 у инженера производственно-технической группы удостовериться в наличии технической возможности для оказания данной услуги. После этого следует обратиться в службу «одно окно» райисполкома за разрешением на реконструкцию жилого дома и получением технических условий на использование электроэнергии в целях отопления и горячего водоснабжения, так как необходим отдельный учет электроэнергии. Сегодня тариф составляет 3 коп. за 1 кВт. Только получив необходимые разрешительные документы, можно подать заявление о выполнении комплекса услуг по внешнему электроснабжению в РЭС. Организация также позаботится о сдаче объекта инспекции Энергонадзора. Согласно договору работы выполняются в течение 60 дней. Внутренними работами, в том числе покупкой и установкой котла, энергетики не занимаются.

К слову, если в доме уже все смонтировано и по проекту ведется один учет электроэнергии, есть возможность удешевить электроснабжение жилого дома, в том числе электроотопления. С РЭС перезаключается соответствующий договор, Энергонадзор проводит инспекцию, и устанавливается новый тариф. Сейчас он составляет 7 коп. за 1 кВт.

Жительница аг. Больтишки была обеспокоена тем, что на ее участке находятся аварийные деревья, которые могут повредить как дом, так и линии электропередачи. Она попросила оказать содействие при их сносе — отключить линию электропередачи. Андрей Конон заверил, что РЭС окажет данную услугу.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

 
 
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Начальник Вороновского РЭС Андрей Конон провел прямую телефонную линию. Вопросы, озвученные гражданами, и комментарий специалиста будут полезны широкому кругу...
 
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