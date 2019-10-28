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В Бресте обсуждалась проблематика создания инклюзивного общества
29.10.2019 20:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
День 25 октября 2019 года стал точкой отсчета Республиканской адвокационной кампании Общественного Объединения Белорусского товарищества инвалидов пот зрению «Инклюзивное общество: инвестиции в будущее». И первым городом, где обсуждалась проблематика создания инклюзивного общества, вопросы доступной среды и коммуникации с людьми с инвалидностью по зрению стал город Брест.
Спикерами дискуссионной панели, которые определили основные направления в обсуждении проблематики инвалидности, стали:
В работе двух секций активное участие приняли представители социальной защиты населения со всех регионов Брестской области, специалисты проектных и строительных организаций, представители системы здравоохранения, образования и культуры, предприятий торговли и сферы обслуживания, банковской и аптечных систем, работники транспортных предприятий - всего более 130 человек. В рамках первой секции обсуждались актуальные вопросы создания доступной среды для людей с инвалидностью по зрению, на второй секции – вопросы этики и правил коммуникации с незрячими и слабовидящими людьми.
Завершился насыщенный день концертной программой с участием лучших индивидуальных исполнителей и коллективов художественной самодеятельности ОО «БелТИЗ», которые покорили зрителей великолепными голосами, проникновенными песнями и нескончаемой энергетикой исполнения.
Республиканская адвокационная кампания ОО «БелТИЗ» «Инклюзивное общество: инвестиции в будущее» продолжает свое движение по стране. Следующая точка на карте Беларуси – Гродно, 30 октября 2019 года.
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День 25 октября 2019 года стал точкой отсчета Республиканской адвокационной кампании Общественного Объединения Белорусского товарищества инвалидов пот зрению...
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