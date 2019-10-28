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В Бресте обсуждалась проблематика создания инклюзивного общества

29.10.2019 20:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

День 25 октября 2019 года стал точкой отсчета Республиканской адвокационной кампании Общественного Объединения Белорусского товарищества инвалидов пот зрению «Инклюзивное общество: инвестиции в будущее». И первым городом, где обсуждалась проблематика создания инклюзивного общества, вопросы доступной среды и коммуникации с людьми с инвалидностью по зрению стал город Брест.

В Бресте обсуждалась проблематика создания инклюзивного общества

Спикерами дискуссионной панели, которые определили основные направления в обсуждении проблематики инвалидности, стали:

  • Александр Румак, заместитель Министра по труду и социальной защите Республики Беларусь,
  • Олег Шепель, председатель Белорусского товарищества инвалидов по зрению,
  • Михаил Антоненко, заместитель председателя Белорусского товарищества инвалидов по зрению,
  • Геннадий Скробот, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского областного исполнительного комитета,
  • Александр Жарков, заместитель председателя, начальник управления архитектуры и территориального развития комитета по архитектуре и строительству Брестского областного исполнительного комитета,
  • Николай Якубовский, заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета.

В Бресте обсуждалась проблематика создания инклюзивного общества

В работе двух секций активное участие приняли представители социальной защиты населения со всех регионов Брестской области, специалисты проектных и строительных организаций, представители системы здравоохранения, образования и культуры, предприятий торговли и сферы обслуживания, банковской и аптечных систем, работники транспортных предприятий - всего более 130 человек. В рамках первой секции обсуждались актуальные вопросы создания доступной среды для людей с инвалидностью по зрению, на второй секции – вопросы этики и правил коммуникации с незрячими и слабовидящими людьми.

В Бресте обсуждалась проблематика создания инклюзивного общества

Завершился насыщенный день концертной программой с участием лучших индивидуальных исполнителей и коллективов художественной самодеятельности ОО «БелТИЗ», которые покорили зрителей великолепными голосами, проникновенными песнями и нескончаемой энергетикой исполнения.

В Бресте обсуждалась проблематика создания инклюзивного общества

Республиканская адвокационная кампания ОО «БелТИЗ» «Инклюзивное общество: инвестиции в будущее» продолжает свое движение по стране. Следующая точка на карте Беларуси – Гродно, 30 октября 2019 года.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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  День 25 октября 2019 года стал точкой отсчета Республиканской адвокационной кампании Общественного Объединения Белорусского товарищества инвалидов пот зрению...
 
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