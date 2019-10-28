В Бресте обсуждалась проблематика создания инклюзивного общества

Источник материала: Виртуальный Брест

День 25 октября 2019 года стал точкой отсчета Республиканской адвокационной кампании Общественного Объединения Белорусского товарищества инвалидов пот зрению «Инклюзивное общество: инвестиции в будущее». И первым городом, где обсуждалась проблематика создания инклюзивного общества, вопросы доступной среды и коммуникации с людьми с инвалидностью по зрению стал город Брест.





Спикерами дискуссионной панели, которые определили основные направления в обсуждении проблематики инвалидности, стали:

Александр Румак, заместитель Министра по труду и социальной защите Республики Беларусь,

Олег Шепель, председатель Белорусского товарищества инвалидов по зрению,

Михаил Антоненко, заместитель председателя Белорусского товарищества инвалидов по зрению,

Геннадий Скробот, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского областного исполнительного комитета,

Александр Жарков, заместитель председателя, начальник управления архитектуры и территориального развития комитета по архитектуре и строительству Брестского областного исполнительного комитета,

Николай Якубовский, заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета.





В работе двух секций активное участие приняли представители социальной защиты населения со всех регионов Брестской области, специалисты проектных и строительных организаций, представители системы здравоохранения, образования и культуры, предприятий торговли и сферы обслуживания, банковской и аптечных систем, работники транспортных предприятий - всего более 130 человек. В рамках первой секции обсуждались актуальные вопросы создания доступной среды для людей с инвалидностью по зрению, на второй секции – вопросы этики и правил коммуникации с незрячими и слабовидящими людьми.





Завершился насыщенный день концертной программой с участием лучших индивидуальных исполнителей и коллективов художественной самодеятельности ОО «БелТИЗ», которые покорили зрителей великолепными голосами, проникновенными песнями и нескончаемой энергетикой исполнения.





Республиканская адвокационная кампания ОО «БелТИЗ» «Инклюзивное общество: инвестиции в будущее» продолжает свое движение по стране. Следующая точка на карте Беларуси – Гродно, 30 октября 2019 года.