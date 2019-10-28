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ГАИ планирует разделить движение в городах Беларуси на три скоростные зоны

29.10.2019 20:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Госавтоинспекция планирует разделить движение в городах Беларуси на три скоростные зоны, сообщил начальник отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции ГАИ МВД Дмитрий Навой на итоговой конференции проекта «Европейская неделя мобильности», пишет БелаПАН.

ГАИ планирует разделить движение в городах Беларуси на три скоростные зоны

Фото: Евгений Ерчак

По его словам, ГАИ поддерживает продвижение в стране концепции развития велосипедной инфраструктуры и намерена поменять структуру городского движения. «Мы хотим поставить на первое место человека, общественный транспорт и велосипед, а автомобиль — на последнее», — подчеркнул Навой.

Он отметил, что изначально ГАИ вносила предложение ограничить скорость в городах до 50 км/ч. «Однако, с учетом доставшейся нам от советского прошлого дорожной сети, мы понимаем, что это невозможно сделать, — сказал Навой. — Сейчас у нас даже при широких дорогах и светофорах есть заторы. Мы предположили, что если в Минске в час пик разрешить движение даже до 100 км/ч, то средняя скорость все равно будет 12−18 км/ч».

При этом, добавил представитель Госавтоинспекции, необходимо структурировать уже имеющуюся дорожную сеть и ГАИ прорабатывает этот вопрос. «Сейчас мы вместе с ПРООН изучаем предложение по такой структуризации сети, чтобы ее можно было разделить на три скоростные зоны — 30, 50 и 70 км/ч, — рассказал Навой. — Так, зоны с разрешенной скоростью 70 км/ч будут принадлежать только автомобилям, а у пешеходов там будет минимальная возможность выйти на дорогу. В скоростной зоне 50 км/ч трафик будет смешанный, приоритет здесь отдается общественному транспорту и велосипедистам. В зоне 30 км/ч автомобиль по значимости будет находиться на последнем месте — это царство велосипедов, средств персональной мобильности и пешеходов».

Кроме того, сообщил Навой, после экспериментального выноса велодорожек на проезжую часть в Полоцке и на улице Веры Хоружей в Минске Госавтоинспекция прорабатывает дальнейшую реализацию этой инициативы. «Нам уже предложили три-четыре улицы в Минске для продолжения проекта», — сказал он.

ГАИ планирует разделить движение в городах Беларуси на три скоростные зоны

Фото: Евгений Ерчак

По мнению Навоя, в Беларуси пока еще существует непонимание важности включения велодорожек в общую дорожную сеть как среди водителей, так и у местных властей. «Говорят: уберите их куда-нибудь в парк, не пускайте на дорогу. Они не рассматривают велодорожки как реальный инструмент влияния на транспортный спрос и не видят в велосипеде реальную конкуренцию автотранспорту», — подчеркнул он.

Представитель ГАИ также рассказал о недавних консультациях со шведскими коллегами, которые предложили вносить как можно меньше цифр в Технический кодекс установившейся практики (ТКП) при проектировании и строительстве дорог и развитии велоинфраструктуры. «Это мировая тенденция убирать из ТКП цифры и отдавать все на профессионализм проектировщиков, потому что города слишком разные и типовые решения не всюду подходят», — пояснил Навой.

При этом он подчеркнул, что совсем уйти от цифр белорусская автоинспекция не может. «Поэтому мы направляем в проектные организации и во все подразделения ГАИ сопроводительные документы по проектированию велоинфраструктуры с минимумом цифр и требований», — сказал Навой.

 
Теги: Минск
 
 
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