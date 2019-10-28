|
Изменяются расписания автобусов №№ 7, 13А, 39Б
29.10.2019 20:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 04.11.2019 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 7, 13А, 39Б по рабочим дням:
МАРШРУТ № 7
«Завод «Газоаппарат» – Пункт подготовки вагонов»
РАБОЧИЕ ДНИ
Газоаппарат 6:10 6:30 7:02 7:18 7:32 7:52 8:10 8:30 8:45 9:26 9:54 10:13 10:29 10:48 11:18 11:38 12:08 12:32 13:00 13:27 13:50 14:20 14:36 14:53 15:12 15:27 15:41 16:01 16:17 16:36 16:54 17:08 17:29 17:48 18:01 18:28 19:27 19:51 20:12 20:38 21:01 21:23 21:48 22:09 22:33 22:56 0:04
ППВ 5:46 6:05 6:32 6:52 7:08 7:25 7:42 8:00 8:15 8:34 8:55 9:10 9:48 10:20 10:37 10:51 11:10 11:41 12:01 12:34 12:59 13:22 13:51 14:16 14:45 15:02 15:16 15:35 15:51 16:06 16:28 16:40 17:02 17:20 17:34 17:53 18:13 18:51 19:50 20:13 20:35 20:59 21:23 21:44 22:09 22:30 23:18
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Газоаппарат 6:19 7:08 7:33 7:57 8:22 8:45 9:10 10:01 10:24 11:13 11:35 12:05 12:28 12:57 13:18 13:46 14:08 14:37 14:58 15:26 15:48 16:15 16:38 17:06 17:27 17:55 18:17 19:06 19:21 20:09 20:32 20:58 21:22 21:46 22:10 22:34 23:20
ППВ 5:47 6:42 7:08 7:30 7:57 8:19 8:44 9:09 9:36 10:27 10:46 11:38 12:03 12:31 12:52 13:20 13:42 14:10 14:31 15:01 15:22 15:49 16:13 16:40 17:02 17:29 17:51 18:17 18:41 19:29 19:44 20:32 20:56 21:21 21:44 22:08 22:55
МАРШРУТ № 13 «А»
«Газоаппарат – Пролесковая»
РАБОЧИЕ ДНИ
Газоаппарат 6:43 7:11 7:48 8:18 8:57 10:40 11:53 12:54 13:56 15:05 15:45 16:09 17:19 17:52 18:25 18:56 20:03 21:12 22:14 23:32
Пролесковая 6:06 7:11 7:40 8:21 8:50 9:25 11:11 12:22 13:24 14:28 15:36 16:16 16:43 17:51 18:22 18:55 19:27 20:36 21:43
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Газоаппарат 6:40 7:50 8:50 10:36 11:47 12:48 13:51 14:53 15:56 17:00 18:30 19:39 20:39
Пролесковая 6:08 7:08 8:18 9:17 11:07 12:17 13:19 14:19 15:22 16:27 17:31 18:59 20:07 21:07
МАРШРУТ № 39 «Б»
«Завод «Газоаппарат – ул. Калиновая»
РАБОЧИЕ ДНИ
Газоаппарат 7:54 9:12 11:11 12:38 14:03 16:22 17:43 19:00 19:44
Калиновая 7:07 8:29 9:49 11:53 13:13 14:42 16:58 18:20
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Газоаппарат 8:05 9:23 10:44 12:42 13:57 16:22 17:40
Калиновая 7:25 8:42 9:57 11:18 13:17 14:34 17:00 18:15
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 04.11.2019 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 7, 13А, 39Б по рабочим дням: МАРШРУТ № 7 «Завод «Газоаппарат» – Пункт подготовки...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)