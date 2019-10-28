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Трехсторонка по Украине: в поселке Золотом возобновлен отвод сил

29.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик сообщил о возобновлении отвода сил в поселке Золотом. Очередной раунд переговоров по ситуации на Донбассе прошел во вторник в Минске, сообщает «МИР 24».

«Стороны в буквальном смысле делая шаг назад, сделали большой шаг вперед. Хочу очень отметить существенный прогресс по восстановлению моста в станице Луганска. Это действительно большой шаг вперед. К сожалению, не могу положительно оценить соблюдения режима прекращения огня. Число нарушений остается ниже, чем до начала перемирия, но продолжает колебаться», – отметил Сайдик. 
 
Кроме того, переговорщики согласовали дату разведения войск вблизи населенного пункта Петровское. Правда, озвучивать ее не стали во избежание провокаций.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем. Переговоры политиков прошли в Токио. 



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Теги: Минск
 
 
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Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе отметил, что стороны добились прогресса по восстановлению моста в станице Луганска.
 
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