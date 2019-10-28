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Трехсторонка по Украине: в поселке Золотом возобновлен отвод сил
29.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик сообщил о возобновлении отвода сил в поселке Золотом. Очередной раунд переговоров по ситуации на Донбассе прошел во вторник в Минске, сообщает «МИР 24».
«Стороны в буквальном смысле делая шаг назад, сделали большой шаг вперед. Хочу очень отметить существенный прогресс по восстановлению моста в станице Луганска. Это действительно большой шаг вперед. К сожалению, не могу положительно оценить соблюдения режима прекращения огня. Число нарушений остается ниже, чем до начала перемирия, но продолжает колебаться», – отметил Сайдик.
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Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе отметил, что стороны добились прогресса по восстановлению моста в станице Луганска.
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