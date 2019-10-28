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Голливуд делает из «Хаммеров» советские танки для американских военных
Источник материала: Tut.by
Бюро Национальной гвардии США заключило соглашение с компанией из Голливуда, которая специализируется на спецэффектах. Киноделы должны помочь сделать тренировки американских солдат более реалистичными во время учений, изготавливая копии советской техники. Об этом
Голливудская компания Westefx собирается превратить армейские «Хаммеры» в советские танки Т-72 с помощью комплекта визуальных модификаций.
Руководитель программы Аарон Аммерман заявил, что имитационные технологии являются совершенно новыми и непохожими на предыдущие варианты. В качестве материалов для копий используются пластик, стекловолокно и листовой металл.
«Это лучшее, что я когда-либо видел, — заявил Аммерман. — Такие модели обеспечат в разы более реалистичную угрозу для военнослужащих, чем все, что было до этого».
Каждая имитация Т-72 весит 772 килограмма, устанавливается на шасси «Хаммера» и может даже стрелять: оружейные системы имитируют огонь и из 125-мм орудия, и из крупнокалиберного 12,7-мм пулемета. Такие системы также намного дешевле, чем использование реальных танков (в странах НАТО они есть). А достать и транспортировать «Хаммеры» значительно проще.
Стоимость комплекта и его технического обслуживания в течение года составляет всего 35 000 долларов. Всего готово уже 12 имитационных комплектов, и в ближайшее время будут произведены еще 48.
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