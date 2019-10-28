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Голливуд делает из «Хаммеров» советские танки для американских военных

29.10.2019 20:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бюро Национальной гвардии США заключило соглашение с компанией из Голливуда, которая специализируется на спецэффектах. Киноделы должны помочь сделать тренировки американских солдат более реалистичными во время учений, изготавливая копии советской техники. Об этом сообщает defence-blog.


Фото: defence-blog

Голливудская компания Westefx собирается превратить армейские «Хаммеры» в советские танки Т-72 с помощью комплекта визуальных модификаций.

Руководитель программы Аарон Аммерман заявил, что имитационные технологии являются совершенно новыми и непохожими на предыдущие варианты. В качестве материалов для копий используются пластик, стекловолокно и листовой металл.

«Это лучшее, что я когда-либо видел, — заявил Аммерман. — Такие модели обеспечат в разы более реалистичную угрозу для военнослужащих, чем все, что было до этого».

Каждая имитация Т-72 весит 772 килограмма, устанавливается на шасси «Хаммера» и может даже стрелять: оружейные системы имитируют огонь и из 125-мм орудия, и из крупнокалиберного 12,7-мм пулемета. Такие системы также намного дешевле, чем использование реальных танков (в странах НАТО они есть). А достать и транспортировать «Хаммеры» значительно проще.

Стоимость комплекта и его технического обслуживания в течение года составляет всего 35 000 долларов. Всего готово уже 12 имитационных комплектов, и в ближайшее время будут произведены еще 48.

 
 
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