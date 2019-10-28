«Я панически боюсь его». Случчанка рассказала, как стала жертвой домашнего насилия

Источник материала: Слуцк Город







Татьяна долгое время живёт в страхе, что её муж снова придёт не в духе и найдёт очередной повод для драки. Анатолий, супруг девушки, утверждает, что виной всему пристрастие супруги к алкоголю и её измены. Свидетелями скандалов в семье становятся двое несовершеннолетних детей. На условиях полной анонимности девушка рассказала свою историю, а в Слуцком РОВД ответили, где искать защиту.

29-летняя Татьяна живёт в Слуцке, работает в магазине и воспитывает двух несовершеннолетних детей, Сашу и Валю. Год назад по причине частых скандалов глава семейства Анатолий ушёл жить к своей матери. Однако ключи от квартиры забрал с собой, и теперь регулярно наведывается в гости к детям без предупреждения. Часто такие визиты оборачиваются для Татьяны синяками, разбитым в кровь лицом и обращением к медиками, а для детей - очередным стрессом.

— До замужества мы были знакомы около 8 лет. Толя красиво ухаживал за мной, дарил цветы, мы часами сидели на лавочке у подъезда и разговаривали. Конечно, между нами случались ссоры, и крайне редко он мог дать пощёчину. Но я не придавала этому большого значения и не думала, что всё так обернётся.

Ударил беременную ногой в живот

Когда Татьяна носила второго ребёнка, в семье произошёл первый серьёзный конфликт – Анатолий сильно ударил её ногой в живот. Сотрудникам скорой помощи девушка не призналась, что её ударил муж. Сказала, что закружилась голова, и она упала на какой-то предмет.

— За несколько недель до этого я встретила Толю в магазине в сопровождении незнакомой мне девушки. По общению и поведению было понятно, что они не просто друзья. Я вышла на улицу, меня переполняла обида, чувство предательства и унижения. Толя уверял, что это его коллега по работе. Но я не верила, — рассказывает Татьяна.

Однажды вечером, когда супруг спал после работы, девушка случайно увидела его открытую страницу в Одноклассниках, где он переписывался с той самой девушкой, откровенно флиртовал и предлагал встретиться, уверяя, что жена не помеха.

— Я его разбудила и стала выяснять, что всё это значит. Я не понимала, почему он так со мной поступает, ругала его, и у нас произошёл скандал. В сердцах я ему кинула фразу, что ношу не его ребёнка, чем хотела ему сделать больно. Он был в ярости, стал меня швырять, как куклу по комнате, а потом ударил в живот. Я не ожидала такого, но именно с этого случая он уже не сдерживал себя во время скандалов, — вспоминает Таня.

Чугунной сковородой по голове, лицом об асфальт

Четыре года назад Татьяна познакомилась с мужчиной, который жил в соседнем доме. Как-то вечером девушка пригласила его в гости. Приятное общение в квартире прервал внезапный визит Анатолия с работы, который в ярости кинулся на супругу и ударил её чугунной сковородой по голове. Гость буквально выбежал из квартиры, не желая становится свидетелем семейных скандалов.

— Меня на скорой забрали в больницу, наложили швы и оставили в отделении. Я написала заявление в милицию, но свекровь звонила и умоляла забрать его назад. Она говорила, что Толя пропадёт в тюрьме, что умрёт там или наложит на себя руки. Я пожалела его и забрала заявление. То же самое было и со вторым заявлением, когда меня с сотрясением мозга привезли в реанимацию.

О том, что в семье неладное, родители знают и просят дочь развестись с Анатолием. Моральную поддержку чаще оказывает отец, которому Таня доверяет все свои переживания. Однажды он пригрозил Анатолию тюрьмой в случае, если он ещё раз тронет Татьяну.

— Отец стал свидетелем того, как Толя меня в ярости швырнул на улице на асфальт, мы тогда переезжали на другую квартиру. Я упала, разбила себе губы, нос, всё лицо было в крови. Я потеряла сознание, и меня внесли в квартиру на руках. Папа тогда схватил его дома за горло и сказал, что посадит его, если ещё раз меня тронет. Но Толя никого не боится, поэтому мама моя всегда, когда я жалуюсь, говорит только одну фразу: «Ты ждёшь, когда он тебя убьёт?»

«Сдохнешь ты и сдохнет он. А тебя убить 3 секунды»

В больницу с травмами разного характера Татьяна попадала не раз. Кроме сотрясения головного мозга, у девушки вывихнут нос, в нескольких местах от ударов рассечены губы и выбит верхний передний зуб. Но чаще всего на лице у неё появляются фингалы, которые она лечит заживляющими мазями.

Такое поведение мужа Татьяна объясняет его патологической ревностью и несдержанностью. Ведь иногда он мог войти в квартиру со словами: «Мне сказали, что тебя с кем-то видели в городе», хотя девушка весь день проводит дома с детьми. Её несогласие или усмешка часто приводят к скандалам и дракам.

— Он придумывает себе истории, пытается себе это доказать и требует, чтобы я это подтвердила. Он дикий ревнивец, говорит, что если меня с кем-то увидит или узнает, что у меня кто-то есть, убьёт обоих. Так и говорит: «Сдохнешь ты и сдохнет он. А тебя убить 3 секунды». Такие угрозы он бросал даже при моей матери, — вспоминает собеседница.

В те моменты, когда Анатолий поднимает руку на Татьяну, сын уходит в другую комнату, а дочь становится между ними стеной и просит не бить маму. Когда Анатолий звонит, малышка убеждает, что не нужно отвечать. Но Татьяна уверена: если не поднимет трубку, будет ещё хуже.

Я панически его боюсь

После того, как в милиции стало известно о нестабильной ситуации в семье, об этом сообщили в учебные учреждения детей. Педагоги предупредили Татьяну, что в следующий раз семью поставят на учёт в СОП. Девушка очень боится потерять детей, но не знает, как ей поступить в такой ситуации.

— Если честно, я панически его боюсь. Когда Толя приходит к нам, меня уже всю трясёт от страха. Бывали случаи, когда он без видимой причины просто бил по лицу за разные провинности. К примеру, пришёл злой и голодный, а тут ужин недосолен, или, по его мнению, не вкусный. Сразу по лицу бьёт.

Накануне встречи с журналисткой, в доме Татьяны произошёл скандал на почве ревности. Результат его - синяк у девушки на груди размером с крупное яблоко сине-фиолетового цвета.

— Я познакомилась с парнем во время поиска собаки у вас в группе . На мой комментарий ответил парень, с которым мы обменялись телефонами и просто общались. Толя пришёл, стал психовать, требовать номер его телефона и кричать, что это мой любовник. Когда я отказала ему дать номер парня, муж выхватил у меня из рук телефон, со всей силы запустил его мне в грудь и стал бить. История закончилась ночным вызовом скорой помощи и синяками по всему телу.

Татьяна говорит, что единственным выходом из ситуации станет развод. Только она не уверена, что даже после него супруг не даст ей жить полноценной жизнью и дальше будет продолжать издёвки и унижения.

Что говорит Анатолий

О происхождении синяка на груди Татьяны её супруг Анатолий рассказал свою версию.

— Я зашёл домой, а она говорила по телефону с каким-то парнем. Мне это не понравилось, я спросил кто это, но она не сказала. Тогда я разозлился, кинул в неё этим телефоном и мог просто не рассчитать силу удара. Отсюда и синяк. А как иначе с этим было поступить? Я очень вспыльчивый, а она провоцирует. И чтобы не натворить беды, я просто ушёл жить к матери, — рассказывает мужчина.

Анатолий утверждает, что Татьяна нигде не работает, сильно выпивает, изменяет ему и тратит на это все алименты, которые он платит уже несколько лет. Мужчина утверждает, что его жена дома не готовит, за детьми не смотрит и не следит за порядком в доме. Кроме того, он говорит, что никогда свою жену не бил и откуда у неё синяки, понятия не имеет.

Мужчина уверен, что единственным верным решением будет отсудить у Татьяны детей и забрать их себе.

Комментарии милиции

Александр Семенович, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Слуцкого РОВД, заверил: государством созданы все условия, чтобы защитить жертв домашнего насилия.

В тех случаях, когда были причинены боль, физические либо психические страдания, в первую очередь следует написать заявление в милицию. Если во время конфликта в семье в отношении жертвы было совершено физическое насилие, человеку дают направление на снятие побоев.

— После того, как заявление поступает к нам, мы изолируем агрессора от семьи. Затем суд рассматривает заявление и выносит решение наказать человека штрафом или арестом. Кроме того, в районе создана антикризисная комната для жертв насилия в семье. Женщина вместе с детьми может там пожить, пока в отношении её мужа рассматривается вопрос о привлечении его к ответственности.

Также РОВД может вынести защитное предписание. В таком случае агрессор выселяется из дома не более, чем на 30 суток, в течение которых он не имеет права встречаться и даже звонить супруге. Контроль за его исполнением ведут сотрудники РОВД - они посещают семью минимум раз в три дня.

— В случае, если за этот период будут нарушения предписания, такие действия влекут за собой арест до 15 суток или штраф. К примеру, супруг звонил, искал встреч или пытался каким-то образом проникнуть в квартиру, женщина может позвонить в отделение, сообщить об этом. Мы примем меры, — пояснил Александр Семенович.

Кроме того он добавил, что не стоит бояться СОП (постановки на социально-опасное положение), которое по сути защищает детей от скандалов и домашнего насилия.

За такими семьями ведётся особый контроль, и, если родители не страдают пристрастием к алкоголю, никто детей не изымает.



*все имена изменены



Ольга Кононович, Slutsk-Gorod.by

Фото: pixabay.com