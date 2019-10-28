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Минская таможня за 9 месяцев пресекла ввоз более 5,3 кг запрещенных веществ

29.10.2019 20:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минская таможня за 9 месяцев пресекла ввоз более 5,3 кг запрещенных веществ
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

Минская региональная таможня за 9 месяцев 2019 года пресекла ввоз в страну более 5,3 кг запрещенных веществ. Эта цифра в 7 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Минская таможня за 9 месяцев пресекла ввоз более 5,3 кг запрещенных веществ Минские таможенники пресекли вывоз старинных банкнот и ценных бумаг

Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, за истекший период сотрудниками таможни выявлено 48 фактов незаконного перемещения через границу наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества. Из незаконного оборота изъято более 3 кг маковой соломы, 500 г травы эфедры, 60 г кодеина, 32 г марихуаны, 10 г героина, 0,5 г кокаина и других запрещенных веществ.

За январь–сентябрь 2019 года таможней возбуждено 40 уголовных дел, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Кроме того, таможенниками выявлено более 7,5 тыс. административных правонарушений.

Татьяна Линник обратила внимание, что выявлять и пресекать нарушения таможенного законодательства помогают в том числе современная инфраструктура, технические средства таможенного контроля, которые были модернизированы и усовершенствованы в преддверии проведения II Европейских игр, помощь специально подготовленных служебных собак.

Должностными лицами МРТ в отчетном периоде предотвращен незаконный вывоз с таможенной территории ЕАЭС 6 кг необработанного янтаря, пресечено 3 попытки незаконного ввоза в страну посредством международного почтового отправления марихуаны, а также кокаина в электромашинке для стрижки волос, семь фактов ввоза крупной партии моторных масел без разрешения правообладателя и более 14 кг некурительного табака насвай.

 
 
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Эта цифра в 7 раз превышает показатель аналогичного периода 2018 года.
 
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