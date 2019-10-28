Минская таможня за 9 месяцев пресекла ввоз более 5,3 кг запрещенных веществ

Источник материала: Аргументы и факты

Минская региональная таможня за 9 месяцев 2019 года пресекла ввоз в страну более 5,3 кг запрещенных веществ. Эта цифра в 7 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, за истекший период сотрудниками таможни выявлено 48 фактов незаконного перемещения через границу наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества. Из незаконного оборота изъято более 3 кг маковой соломы, 500 г травы эфедры, 60 г кодеина, 32 г марихуаны, 10 г героина, 0,5 г кокаина и других запрещенных веществ.

За январь–сентябрь 2019 года таможней возбуждено 40 уголовных дел, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Кроме того, таможенниками выявлено более 7,5 тыс. административных правонарушений.

Татьяна Линник обратила внимание, что выявлять и пресекать нарушения таможенного законодательства помогают в том числе современная инфраструктура, технические средства таможенного контроля, которые были модернизированы и усовершенствованы в преддверии проведения II Европейских игр, помощь специально подготовленных служебных собак.

Должностными лицами МРТ в отчетном периоде предотвращен незаконный вывоз с таможенной территории ЕАЭС 6 кг необработанного янтаря, пресечено 3 попытки незаконного ввоза в страну посредством международного почтового отправления марихуаны, а также кокаина в электромашинке для стрижки волос, семь фактов ввоза крупной партии моторных масел без разрешения правообладателя и более 14 кг некурительного табака насвай.