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Как понять, что ваш близкий употребляет наркотики? Рассказывает министр здравоохранения Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лечение наркозависимости – процесс сложнейший, даже с учетом применения новейших методик. А частота рецидивов достигает 85 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но пока в деле профилактики хромает информированность.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Мы сейчас разработали методические рекомендации для того, чтобы педагоги в школах могли определять признаки употребления детьми психоактивных веществ.
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Новости Беларуси. Лечение наркозависимости – процесс сложнейший, даже с учетом применения новейших методик. А частота рецидивов достигает 85 %, сообщили в...
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