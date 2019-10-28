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Результативность работы оценят, если ты вышел на организованную группу. Юрий Караев о борьбе с наркотиками в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Отношение к наркодилерам, главам организованных групп менять никто не собирается. Но недавно внесли поправки в Уголовный кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они нужны для того, чтобы правосудие могло быть более гибкими. Главное – наказание должно быть соразмерно совершенному преступлению.
Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
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Результативность работы оценят, если ты вышел на организованную группу. Юрий Караев о борьбе с наркотиками в Беларуси
Новости Беларуси. Отношение к наркодилерам, главам организованных групп менять никто не собирается. Но недавно внесли поправки в Уголовный кодекс, сообщили в...
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