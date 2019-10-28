Виталий Рымашевский подарил Марзалюку носовой платок на теледебатах – слезы утирать

сообщает БХД. Марзалюк рассказывал, как работал этот срок депутатства, но так и не ответил, почему голосовал за антинародные декреты,БХД.





Во время дебатов Виталий Рымашевский также подарил ему носовой платок, чтобы было чем вытирать слезы во время выступлений Александра Лукашенко.









“Думаю, что эти дебаты могут снять с эфира, так как господин Марзалюк был очень расстроен. После эфира объяснял, что это были не слезы восторга от речи Александра Лукашенко, а слезы восторга от того, что нужно защищать независимость, о которых говорил глава Беларуси. Я ни одним словом не нарушал закон о проведении выборов, все было в рамках законодательства, но думаю, что Марзалюк сделает все, чтобы эти дебаты не пошли в эфир”, – заявил сопредседатель БХД.





В апреле депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк слезами отреагировал на выступление Лукашенко.