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Сотни людей пришли на "Ночь расстрелянных поэтов" в Куропатах

29.10.2019 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером во вторник сотни людей пришли на "Ночь расстрелянных поэтов" в Куропатах.

Сотни людей пришли на "Ночь расстрелянных поэтов" в Куропатах
29-30 октября 1937-го карательные советские органы расстреляли более сотни белорусских интеллигентов — элиту нации. Присутствующие в Куропатах чествуют их память.


Куропаты, 29 октября 2019-го / Роман Протасевич, Еврорадио

Около мемориала проходят литературные чтения.

Траурное мероприятие снимают на видео люди в штатском, пишет Еврорадио.
 
 
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Вечером во вторник сотни людей пришли на "Ночь расстрелянных поэтов" в Куропатах.
 
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