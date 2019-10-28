Иракские пастухи обнаружили в пустыне тайник, а в нём - сокровища «Исламского государства»

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Как пишет Mirror, об этом сообщил Мохаммед Али Саджет (Mohammed Ali Sajet), который называется одним из ближайших соратников убитого главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.









По его словам, там хранились наличные деньги, золото и серебро общей стоимостью почти 25,7 миллиона долларов США. Однако, несмотря на продуманный план, джихадисты потеряли тайник, но затем его нашли пастухи, утверждает Саджет.





Как сообщал телеканал Al Arabiya, Саджет был пойман иракской разведкой. После того как США объявили о ликвидации аль-Багдади в ходе военной операции на территории Сирии, канал обнародовал интервью с приближенным главаря ИГ. В нем Саджет рассказал об этих сокровищах, уточнив, что они были найдены в пустыне в иракской провинции Анбар.







