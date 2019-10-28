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Лукашенко рассказал, кто и как подсаживает молодежь на наркотики

29.10.2019 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко призвал не расслабляться в борьбе с наркоторговлей в Беларуси и расставить все точки над "i" по этому вопросу до 1 января 2020 года.

За последние пять лет количество наркопреступлений в Беларуси сократилось в полтора раза, с участием несовершеннолетних — примерно в пять раз. Но особых поводов для самоуспокоенности нет, заявил белорусский лидер 29 октября на совещании по вопросам противодействия распространению наркотиков, пишет sputnik.by

"Ослаблять давление на субъекты наркотрафика и вообще поставщиков наркотиков мы не имеем права. Если хоть на мгновение мы об этом забудем, наша страна утонет в этих проблемах и в этом страшном зелье", — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, отдельную проблему сегодня представляют собой электронные площадки. Дилеры заманивают подростков в свои сети через сомнительные сайты и мессенджеры, предлагают легкий заработок всего за одну-две закладки.


"Не можете сами достать этих дельцов, если они находятся где-то за рубежом, — тогда задействуйте международные каналы и другие известные в работе спецслужб методы, —  потребовал Лукашенко. — Сделайте все возможное, чтобы ликвидировать преступную сеть полностью".
 
 
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Александр Лукашенко призвал не расслабляться в борьбе с наркоторговлей в Беларуси и расставить все точки над "i" по этому вопросу до 1 января 2020 года.
 
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