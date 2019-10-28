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Это серьёзный вызов для всего мирового сообщества. Президент Беларуси провёл совещание по вопросам борьбы с наркотиками
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Неотвратимость наказания – лучшая профилактика преступлений. Актуальную тему противодействия распространению наркотиков 29 октября обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На совещании у Президента собрались представители правительства, ряда министерств и ведомств, судейского корпуса. Как заявил Александр Лукашенко, принятые пять лет назад системные меры позволили переломить негативную тенденцию: удалось стабилизировать ситуацию как с потреблением, так и распространением наркотиков. Однако, по мнению главы государства, останавливаться на достигнутом рано.
Пять лет назад Беларусь буквально накрыло волной синтетических наркотиков. Вот тогда за борьбу с «дурью» взялись всерьез. Войну спайсам объявили на государственном уровне.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Значительно усилена уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропов. В результате нам удалось стабилизировать обстановку. Количество смертей от передозировок наркотиками у нас в 14 раз ниже, чем в Литве, и аж в 72 раза ниже, чем в США. Последний случай гибели подростка от передозировки произошел в 2014 году.
Наркотиков в стране действительно стало меньше. Это результат системной работы и наступления на смертоносный дурман по всем фронтам. Свою роль сыграло и ужесточение наказания. Зелье в стране буквально выжигали каленым железом. Не обращая внимания на мировые тенденции.
Число государств, внедряющих в различных формах декриминализацию наркотиков, давно перевалило за два десятка. Например, покурить травку в Голландии – что за хлебом сходить – обычное дело, а в Португалии и вовсе легализовали все вплоть до героина. При этом количество наркотических жертв шокирует.
Александр Лукашенко:
Сегодня специалисты рапортуют: статистика положительная. Общее число наркопреступлений за пять лет снизилось в полтора раза. При чем с участием несовершеннолетних – аж в пять раз.
Но сухие цифры не отражают всей картины. Реальная наркоугроза для страны – в количестве людей, «сидящих» на дозе. Таких в Беларуси порядка 88 тысяч. Поэтому глава государства уверен: почивать на лаврах рано.
Например, наркотики раскладывают по городу в маленьких пакетиках – так называемые «кладмены». А те, кому надо купить, знают, куда звонить и где искать – целая сеть. Расчет простой: такими «мальчиками на побегушках» становятся молодые люди, многие из которых и не подозревают, что бегают под статьей.
Александр Лукашенко требует от правоохранителей сосредоточить усилия на полной ликвидации наркосетей. Даже если ее ключевое звено – за пределами Беларуси.
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Сейчас наказание по 328-й, как ее прозвали в народе «наркотической статье», отбывают около 6 тысяч человек. В основном – молодежь. Президент делает акцент на необходимости усилить профилактику. Социальные сети, интернет-ресурсы, мощные кампании в СМИ – в войне за подрастающее поколение все средства хороши. И да, здесь велика роль специалистов, врачей, педагогов, неравнодушие общества. Но предупреждать, объяснять и действовать на опережение должны в семье.
Александр Лукашенко:
Тем не менее по моему поручению в Администрации Президента проведено несколько встреч с родными осужденных за наркопреступления. Матери правильно заостряют внимание на необходимости более эффективной работы с молодежью по профилактике наркопреступности и наркомании. Да, предлагают нам профилактику вести более активно, только забыли о том, что им самим надо было этим делом заниматься в семье.
Мы должны тщательно изучить предложения, которые исходят в том числе и от этих матерей. Они пострадавшие и, наверное, чувствуют эту проблему острее, чем все другие. Не на словах, а на деле люди должны увидеть результат.
Сегодня наркотический рынок сильно изменился. Еще недавно зелье передавали курьеры из рук в руки. Сегодня для покупки достаточно интернета. По итогам большого разговора во Дворце Независимости подготовят комплексный документ, где четко определят дальнейшие меры противодействия. Карты в руки прокуратуре, контроль за госсекретариатом. Чтобы было понятно даже на дальних подступах к стране: Беларусь – антинаркотический фронт, где наркодельцам делать нечего.
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Это серьёзный вызов для всего мирового сообщества. Президент Беларуси провёл совещание по вопросам борьбы с наркотиками
Новости Беларуси. Неотвратимость наказания – лучшая профилактика преступлений. Актуальную тему противодействия распространению наркотиков 29 октября обсуждали...
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