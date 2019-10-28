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Это серьёзный вызов для всего мирового сообщества. Президент Беларуси провёл совещание по вопросам борьбы с наркотиками

29.10.2019 21:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Неотвратимость наказания – лучшая профилактика преступлений. Актуальную тему противодействия распространению наркотиков 29 октября обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это серьёзный вызов для всего мирового сообщества. Президент Беларуси провёл совещание по вопросам борьбы с наркотиками

На совещании у Президента собрались представители правительства, ряда министерств и ведомств, судейского корпуса. Как заявил Александр Лукашенко, принятые пять лет назад системные меры позволили переломить негативную тенденцию: удалось стабилизировать ситуацию как с потреблением, так и распространением наркотиков. Однако, по мнению главы государства, останавливаться на достигнутом рано.

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Пять лет назад Беларусь буквально накрыло волной синтетических наркотиков. Вот тогда за борьбу с «дурью» взялись всерьез. Войну спайсам объявили на государственном уровне.

Это серьёзный вызов для всего мирового сообщества. Президент Беларуси провёл совещание по вопросам борьбы с наркотиками

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Принятые в Беларуси в 2014 году системные меры позволили нам переломить ситуацию. Нам удалось поставить заслон на пути распространения синтетических препаратов, так называемых спайсов, основными потребителями которых была молодежь.

Значительно усилена уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропов. В результате нам удалось стабилизировать обстановку. Количество смертей от передозировок наркотиками у нас в 14 раз ниже, чем в Литве, и аж в 72 раза ниже, чем в США. Последний случай гибели подростка от передозировки произошел в 2014 году.

Наркотиков в стране действительно стало меньше. Это результат системной работы и наступления на смертоносный дурман по всем фронтам. Свою роль сыграло и ужесточение наказания. Зелье в стране буквально выжигали каленым железом. Не обращая внимания на мировые тенденции.

Это серьёзный вызов для всего мирового сообщества. Президент Беларуси провёл совещание по вопросам борьбы с наркотиками

Число государств, внедряющих в различных формах декриминализацию наркотиков, давно перевалило за два десятка. Например, покурить травку в Голландии – что за хлебом сходить – обычное дело, а в Португалии и вовсе легализовали все вплоть до героина. При этом количество наркотических жертв шокирует.

Это серьёзный вызов для всего мирового сообщества. Президент Беларуси провёл совещание по вопросам борьбы с наркотиками

Александр Лукашенко:
Проблема является серьезным вызовом для всего мирового сообщества. Мы здесь не образец. По оценкам ООН, наркотики сейчас употребляет каждый двадцатый человек на планете, примерно 250-300 миллионов человек. Огромная масса людей, сопоставимая с численностью населения Великобритании, Германии, Италии и Франции вместе взятых. Ежегодно от наркотиков погибает свыше 200 тысяч человек.

Это серьёзный вызов для всего мирового сообщества. Президент Беларуси провёл совещание по вопросам борьбы с наркотиками

Это серьёзный вызов для всего мирового сообщества. Президент Беларуси провёл совещание по вопросам борьбы с наркотиками

Это серьёзный вызов для всего мирового сообщества. Президент Беларуси провёл совещание по вопросам борьбы с наркотиками

Сегодня специалисты рапортуют: статистика положительная. Общее число наркопреступлений за пять лет снизилось в полтора раза. При чем с участием несовершеннолетних – аж в пять раз.

Это серьёзный вызов для всего мирового сообщества. Президент Беларуси провёл совещание по вопросам борьбы с наркотиками

Это серьёзный вызов для всего мирового сообщества. Президент Беларуси провёл совещание по вопросам борьбы с наркотиками

Но сухие цифры не отражают всей картины. Реальная наркоугроза для страны – в количестве людей, «сидящих» на дозе. Таких в Беларуси порядка 88 тысяч. Поэтому глава государства уверен: почивать на лаврах рано.

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Это серьёзный вызов для всего мирового сообщества. Президент Беларуси провёл совещание по вопросам борьбы с наркотиками

Например, наркотики раскладывают по городу в маленьких пакетиках – так называемые «кладмены». А те, кому надо купить, знают, куда звонить и где искать – целая сеть. Расчет простой: такими «мальчиками на побегушках» становятся молодые люди, многие из которых и не подозревают, что бегают под статьей.

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Александр Лукашенко требует от правоохранителей сосредоточить усилия на полной ликвидации наркосетей. Даже если ее ключевое звено – за пределами Беларуси.

Это серьёзный вызов для всего мирового сообщества. Президент Беларуси провёл совещание по вопросам борьбы с наркотиками

Это серьёзный вызов для всего мирового сообщества. Президент Беларуси провёл совещание по вопросам борьбы с наркотиками

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Очевидно, что самостоятельно расследовать в нынешнее время уголовные дела, особенно связанные с организованными преступными группами, распространением наркотиков в трансграничном формате, очень непросто. Поэтому мы здесь очень активно вовлекаем в наши процессы международное правовое сотрудничество. Очень активно контактируем с нашими коллегами в первую очередь из Российской Федерации, из Европейского союза. Кроме того уже стало нормой приезд к нам и контакты в том числе на территории США с агентством по борьбе с наркотиками.

Это серьёзный вызов для всего мирового сообщества. Президент Беларуси провёл совещание по вопросам борьбы с наркотиками

Это серьёзный вызов для всего мирового сообщества. Президент Беларуси провёл совещание по вопросам борьбы с наркотиками

Сейчас наказание по 328-й, как ее прозвали в народе «наркотической статье», отбывают около 6 тысяч человек. В основном – молодежь. Президент делает акцент на необходимости усилить профилактику. Социальные сети, интернет-ресурсы, мощные кампании в СМИ – в войне за подрастающее поколение все средства хороши. И да, здесь велика роль специалистов, врачей, педагогов, неравнодушие общества. Но предупреждать, объяснять и действовать на опережение должны в семье.

Это серьёзный вызов для всего мирового сообщества. Президент Беларуси провёл совещание по вопросам борьбы с наркотиками

Александр Лукашенко:
Сложившаяся система работы по противодействию распространению наркотиков и профилактике наркомании вызывает активное обсуждение у наших людей. Особенно обсуждают и рыдают так называемые матери 328. Мы, конечно, их понимаем – это беда в семье, им надо посоветовать вовремя заниматься своими детьми, а потом рыдать, стенать и предъявлять претензии власти.

Тем не менее по моему поручению в Администрации Президента проведено несколько встреч с родными осужденных за наркопреступления. Матери правильно заостряют внимание на необходимости более эффективной работы с молодежью по профилактике наркопреступности и наркомании. Да, предлагают нам профилактику вести более активно, только забыли о том, что им самим надо было этим делом заниматься в семье.

Мы должны тщательно изучить предложения, которые исходят в том числе и от этих матерей. Они пострадавшие и, наверное, чувствуют эту проблему острее, чем все другие. Не на словах, а на деле люди должны увидеть результат.

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Это серьёзный вызов для всего мирового сообщества. Президент Беларуси провёл совещание по вопросам борьбы с наркотиками

Сегодня наркотический рынок сильно изменился. Еще недавно зелье передавали курьеры из рук в руки. Сегодня для покупки достаточно интернета. По итогам большого разговора во Дворце Независимости подготовят комплексный документ, где четко определят дальнейшие меры противодействия. Карты в руки прокуратуре, контроль за госсекретариатом. Чтобы было понятно даже на дальних подступах к стране: Беларусь – антинаркотический фронт, где наркодельцам делать нечего.

Это серьёзный вызов для всего мирового сообщества. Президент Беларуси провёл совещание по вопросам борьбы с наркотиками

Люди в материале: Александр Лукашенко, Юрий Караев, Иван Носкевич, Владимир Караник
 
 
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Новости Беларуси. Неотвратимость наказания – лучшая профилактика преступлений. Актуальную тему противодействия распространению наркотиков 29 октября обсуждали...
 
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