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В Минске обсудили бюджет Союзного государства на 2020 год

29.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Доходы Союзного государства в будущем году превысят пять миллиардов рублей. Об этом говорили во вторник в Минске депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщает «МИР 24».

Почти все средства направят на финансирование совместных программ. Среди ключевых направлений – культура, образование, здравоохранение и спорт. Кроме того, особое внимание уделят высоким технологиям.

«Бюджет под каждой программой имеет вполне четко обозначенного получателя выгоды. Выгоды получает Союзное государство Беларуси и России. Еще важно, как эта выгода будет материализована, во что будет отлита», – пояснил председатель Комиссии Парламентского собрания по экономической политике Сергей Калашников.

В будущем году доходы бюджета будут по-прежнему превышать расходы. Всего запланированы свыше 10 союзных программ и проектов.

Ранее стало известно, что для ветеранов войны и труда Союзного государства будет продлена программа оздоровления. Благодаря ей более 700 пенсионеров ежегодно ездят в санатории на бесплатной основе.



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Теги: Минск
 
 
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Среди ключевых направлений финансирования – культура, образование, здравоохранение, спорт и высокие технологии.
 
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