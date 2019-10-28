|
В Минске обсудили бюджет Союзного государства на 2020 год
29.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Доходы Союзного государства в будущем году превысят пять миллиардов рублей. Об этом говорили во вторник в Минске депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщает «МИР 24».
Почти все средства направят на финансирование совместных программ. Среди ключевых направлений – культура, образование, здравоохранение и спорт. Кроме того, особое внимание уделят высоким технологиям.
«Бюджет под каждой программой имеет вполне четко обозначенного получателя выгоды. Выгоды получает Союзное государство Беларуси и России. Еще важно, как эта выгода будет материализована, во что будет отлита», – пояснил председатель Комиссии Парламентского собрания по экономической политике Сергей Калашников.
В будущем году доходы бюджета будут по-прежнему превышать расходы. Всего запланированы свыше 10 союзных программ и проектов.
Ранее стало известно, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди ключевых направлений финансирования – культура, образование, здравоохранение, спорт и высокие технологии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)