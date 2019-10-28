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«Это просто стыд!» В Гомеле велосипедист украл инструменты со станции обслуживания велотранспорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Когда жадность побеждает здравый смысл. В Гомеле спустя всего несколько дней после установки обворованы две из четырех станций бесплатного самообслуживания двухколесного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В одном из случаев копеечный инструмент увез заядлый велосипедист. Злоумышленник попал на камеру видеонаблюдения. Такой поступок в белорусском велосообществе восприняли как удар в спину.
Александр Добриян, корреспондент:
Сознательными оказались далеко не все. Как и предполагали скептики, доступный инструмент уже через два дня обрел нового хозяина. Момент искушения и исчезновения попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Светлана Король, председатель организации «Велогомель»:
Запись камеры видеонаблюдения опубликовали в сети интернет. Экипированный по всем правилам велосипедист с эмблемами одного из белорусских велоклубов настраивает на стойке свой байк, а после его отъезда исчезает набор шестигранных ключей. Мультитул стоимостью всего 5 белорусских рублей.
Никита Лисовский, администратор сообщества «ЧП Гомель»:
Злоумышленник сдался с поличным. Им оказался несовершеннолетний гомельчанин. Парень уже принес свои извинения и пообещал восстановить испорченную станцию. В милицию велосипедисты не обращались. Ведь дело здесь не в копеечном ущербе, а в воспитании.
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Новости Беларуси. Когда жадность побеждает здравый смысл. В Гомеле спустя всего несколько дней после установки обворованы две из четырех станций бесплатного...
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