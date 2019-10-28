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Наглая норка стащила улов брестского рыболова – видео
29.10.2019 22:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Живущие у рек норки повадились воровать рыбу у брестских рыболовов. Смотрите на видео забавные кадры, снятые на рыбалке.
Видео, снятое на берегу одной из рек Брестской области, было размещено в социальной сети "ВКонтакте". На кадрах видно, как небольшой зверек бесцеремонно забирается в ведро с рыбой и ворует улов.
При этом норка совершенно не боится рыболовов, которые пытаются ее прогнать.
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Живущие у рек норки повадились воровать рыбу у брестских рыболовов. Смотрите на видео забавные кадры, снятые на рыбалке. Видео, снятое на берегу одной из рек...
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