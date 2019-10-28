Наглая норка стащила улов брестского рыболова – видео

Источник материала: Виртуальный Брест

Живущие у рек норки повадились воровать рыбу у брестских рыболовов. Смотрите на видео забавные кадры, снятые на рыбалке.





Видео, снятое на берегу одной из рек Брестской области, было размещено в социальной сети "ВКонтакте". На кадрах видно, как небольшой зверек бесцеремонно забирается в ведро с рыбой и ворует улов.

При этом норка совершенно не боится рыболовов, которые пытаются ее прогнать.