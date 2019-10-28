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При пожаре на улице Артёма в столичной многоэтажке пострадал человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В пожаре на улице Артема пострадал один человек. Спасатели вынесли из задымленной квартиры хозяина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С ожогами и отравлением он доставлен в больницу.
Все случилось утром 29 октября: на первом этаже многоэтажки горели вещи в коридоре одной из квартир. Пожарным удалось быстро справиться с огнем.
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Новости Беларуси. В пожаре на улице Артема пострадал один человек. Спасатели вынесли из задымленной квартиры хозяина, сообщили в программе «Столичные...
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