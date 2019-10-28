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Лучшие среди почти 200 человек: участники белорусской команды рассказали о победе на ЧМ по робототехнике в Дубае

29.10.2019 22:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лучшие среди почти двух сотен участников. Команда Беларуси завоевала первое место на чемпионате мира по робототехнике в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его условиям командам было необходимо очистить океан от загрязняющих веществ с помощью роботов.

Нашу страну в Арабских Эмиратах представляли трое школьников и двое студентов. Их победа – первый успех подобного рода в этой сфере для нашей страны. Ребята уже вернулись на родину.

С эксклюзивным репортажем – корреспондент Дмитрий Боярович.

Лучшие среди почти 200 человек: участники белорусской команды рассказали о победе на ЧМ по робототехнике в Дубае

Лучшие среди почти 200 человек: участники белорусской команды рассказали о победе на ЧМ по робототехнике в Дубае

Поверить в победу ребята, кажется, не могут до сих пор. Но, пересматривая видео награждения, убеждаются: она все-таки случилась. И это первый успех подобного рода для Беларуси. Команда одолела 188 соперников и стала лучшей в мире в робототехнике.

Лучшие среди почти 200 человек: участники белорусской команды рассказали о победе на ЧМ по робототехнике в Дубае

Лучшие среди почти 200 человек: участники белорусской команды рассказали о победе на ЧМ по робототехнике в Дубае

Евгений Говор, студент БГУ:
Сейчас наш робот поднимает шары на верхний уровень. Те шесть роботов, которые были на поле, старались как можно быстрее собрать шары. В основном, это маленькие шары, потому что они занимают мало места и их проще доставить на самый верхний уровень.

Лучшие среди почти 200 человек: участники белорусской команды рассказали о победе на ЧМ по робототехнике в Дубае

Лучшие среди почти 200 человек: участники белорусской команды рассказали о победе на ЧМ по робототехнике в Дубае

Лучшие среди почти 200 человек: участники белорусской команды рассказали о победе на ЧМ по робототехнике в Дубае

Легенда конкурса: в океан попали загрязняющие вещества. Задача участников – их извлечь. На все про все 2,5 минуты. Робот белорусов справился с этим быстрее всех. Жюри оценивало еще и командную работу. Ведь ребята играли в альянсах, то есть сообща с соперниками.

Евгений Говор:
В этом году конкурс назывался Ocean Opportunities. Команды должны были с помощью своих роботов убирать океан от условных загрязнителей.

В прошлом году решалась проблема возобновляемой энергии. Мы работали с условным топливом, запускали ветряные электростанции, развозили это топливо.

Через эти глобальные проблемы организаторы ставят задачу повысить уровень коммуникации между различными странами мира, между различными народами.

Лучшие среди почти 200 человек: участники белорусской команды рассказали о победе на ЧМ по робототехнике в Дубае

Робототехникой ребята занимаются 5 лет. А к конкурсу готовились с сентября. Именно тогда стали известны его условия. Робота сделали сами – специально к соревнованиям. Сейчас он, кстати, разобран после поездки. Интересно, что организаторы FIRST GLOBAL могут рекомендовать эту технику к производству инжиниринговым компаниям. Робот имеет потенциал при разминировании или – как и было продемонстрировано – при выбросах загрязняющих веществ.

Лучшие среди почти 200 человек: участники белорусской команды рассказали о победе на ЧМ по робототехнике в Дубае

Александр Францкевич, преподаватель физико-математического факультета БГПУ:
Организаторы собирают информацию о том, как работали роботы, что они делали, как выполняли задачи, какой их программный код. И в дальнейшем передают в исследовательские центры для того, чтобы оно могло продолжить свое движение дальше.

Лучшие среди почти 200 человек: участники белорусской команды рассказали о победе на ЧМ по робототехнике в Дубае

Лучшие среди почти 200 человек: участники белорусской команды рассказали о победе на ЧМ по робототехнике в Дубае

В прошлые годы победителями в самом престижном конкурсе по робототехнике становились Финляндия, Румыния, Германия и Сингапур. В этом списке теперь и Беларусь. Кроме престижа для страны, ребята заработали себе задел на будущее. На них уже обращают внимание известные IT-компании. Одна из которых – сразу после успеха в Дубае – пригласила студентов на собеседование.

Лучшие среди почти 200 человек: участники белорусской команды рассказали о победе на ЧМ по робототехнике в Дубае

Люди в материале: Дмитрий Боярович, Евгений Говор, Александр Францкевич
 
 
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Новости Беларуси. Лучшие среди почти двух сотен участников. Команда Беларуси завоевала первое место на чемпионате мира по робототехнике в Дубае, сообщили в...
 
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