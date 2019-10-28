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Лучшие среди почти 200 человек: участники белорусской команды рассказали о победе на ЧМ по робототехнике в Дубае
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лучшие среди почти двух сотен участников. Команда Беларуси завоевала первое место на чемпионате мира по робототехнике в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его условиям командам было необходимо очистить океан от загрязняющих веществ с помощью роботов.
Нашу страну в Арабских Эмиратах представляли трое школьников и двое студентов. Их победа – первый успех подобного рода в этой сфере для нашей страны. Ребята уже вернулись на родину.
Поверить в победу ребята, кажется, не могут до сих пор. Но, пересматривая видео награждения, убеждаются: она все-таки случилась. И это первый успех подобного рода для Беларуси. Команда одолела 188 соперников и стала лучшей в мире в робототехнике.
Евгений Говор, студент БГУ:
Легенда конкурса: в океан попали загрязняющие вещества. Задача участников – их извлечь. На все про все 2,5 минуты. Робот белорусов справился с этим быстрее всех. Жюри оценивало еще и командную работу. Ведь ребята играли в альянсах, то есть сообща с соперниками.
Евгений Говор:
В прошлом году решалась проблема возобновляемой энергии. Мы работали с условным топливом, запускали ветряные электростанции, развозили это топливо.
Через эти глобальные проблемы организаторы ставят задачу повысить уровень коммуникации между различными странами мира, между различными народами.
Робототехникой ребята занимаются 5 лет. А к конкурсу готовились с сентября. Именно тогда стали известны его условия. Робота сделали сами – специально к соревнованиям. Сейчас он, кстати, разобран после поездки. Интересно, что организаторы FIRST GLOBAL могут рекомендовать эту технику к производству инжиниринговым компаниям. Робот имеет потенциал при разминировании или – как и было продемонстрировано – при выбросах загрязняющих веществ.
Александр Францкевич, преподаватель физико-математического факультета БГПУ:
В прошлые годы победителями в самом престижном конкурсе по робототехнике становились Финляндия, Румыния, Германия и Сингапур. В этом списке теперь и Беларусь. Кроме престижа для страны, ребята заработали себе задел на будущее. На них уже обращают внимание известные IT-компании. Одна из которых – сразу после успеха в Дубае – пригласила студентов на собеседование.
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Лучшие среди почти 200 человек: участники белорусской команды рассказали о победе на ЧМ по робототехнике в Дубае
Новости Беларуси. Лучшие среди почти двух сотен участников. Команда Беларуси завоевала первое место на чемпионате мира по робототехнике в Дубае, сообщили в...
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