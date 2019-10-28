ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко о ходе сельхозработ в Беларуси: «Картошка якобы убрана. Посмотрите ещё раз»

29.10.2019 23:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На личном контроле Президента важная тема – уборочная. Массовые работы в поле продолжаются до глубокой осени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это сбор овощей: не менее значимых культур, чем зерно.

Внимание на это обратил глава государства во время совещания о ходе сельхозработ. Александр Лукашенко поручил завершить стратегическую для страны кампанию до 7 ноября.

Корреспондент Екатерина Жилянина с подробностями.

Еще пару дней и в «Ольговском» все поля будут убраны подчистую. Здесь уже заложили в закрома более 2 тысяч тонн картофеля, еще почти по 1 тысячи – моркови и свеклы. Сейчас самое главное – успеть собрать белокочанную. Урожай в 2019 году превзошел все самые смелые ожидания – свыше 100 тонн с гектара.

Александр Лукашенко о ходе сельхозработ в Беларуси: «Картошка якобы убрана. Посмотрите ещё раз»

Александр Лукашенко о ходе сельхозработ в Беларуси: «Картошка якобы убрана. Посмотрите ещё раз»

Владимир Михайлов, главный агроном ПК «Ольговское»:
У нас на поле работает порядка 250 человек. Справляемся. Погода у нас меняется. Но у нас стоят навесы, где можно спрятаться, если дождь, стоят шатры.

Темпы уборочной компании хоть уже и не те, что в августе, и все же аграриям пока не до отдыха. Некоторые работы как раз приходятся на осеннюю пору. Совещание о ходе сельхозработ Президент начинает с напоминания: убрать хлеб с полей – не значит завершить страду.

Александр Лукашенко поручил завершить сбор культур до 7 ноября: «Расслабились в конце уборки»

Основные силы сейчас брошены на уборку двух культур – кукурузы и свеклы. Картофель уже в закромах. Теперь важно не потерять урожай.

Александр Лукашенко о ходе сельхозработ в Беларуси: «Картошка якобы убрана. Посмотрите ещё раз»

Отгрузка картофеля в Малоберестовицком элитхозе идет в режиме нон-стоп. Например, этот грузовик повезет продукцию в Украину – уже завтра картофель белорусской селекции сорта «Янка» попадет в торговую сеть Львова. В хозяйстве говорят, зарубежные покупатели в 2019 году к ним выстраиваются в очередь. Готовы брать товар по высокой цене.

Александр Лукашенко о ходе сельхозработ в Беларуси: «Картошка якобы убрана. Посмотрите ещё раз»

Владимир Белый, директор КСУП «Малоберестовицкий элитхоз»:
В связи с тем, что у наших соседей засуха произошла, большой спрос на картофель в Украине, Молдове, Сербии. Для этого необходимо иметь все документы, лабораторный анализ, который у нас на сегодняшний день имеется.

Александр Лукашенко о ходе сельхозработ в Беларуси: «Картошка якобы убрана. Посмотрите ещё раз»

Хозяйство в Малой Берестовице специализируется на выращивании элитных сортов картофеля белоруской селекции: желтого, белого, красного и даже кремового! Поля здесь убрали еще в сентябре, валовый сбор – больше 3 тысяч тонн. Часть клубней – на реализацию, остальное – на хранение до весны.

Благодаря умным технологиям в этом картофелехранилище продукция сможет пролежать до конца мая и не потерять в качестве. В здании создается специальный микроклимат, компьютер с помощью датчиков сам регулирует температуру и влажность.

Александр Лукашенко о ходе сельхозработ в Беларуси: «Картошка якобы убрана. Посмотрите ещё раз»

Валентина Селедчик, агроном КСУП «Малоберестовицкий элитхоз»:
На данный момент идет период охлаждения. Это значит, надо, чтобы картофель охладился до температуры 3,4-3,7 градуса.

Повышенный спрос экспортеры ждут на гречку. В России сократили площади, плюс неурожай. В результате минус 20 %. Президент требует в этих условиях прежде всего обеспечить белорусов и не допустить роста цен.

Александр Лукашенко о ходе сельхозработ в Беларуси: «Картошка якобы убрана. Посмотрите ещё раз»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Картошка якобы убрана. Посмотрите еще раз. Перепахивайте, собирайте эту картошку. Сегодня приличная цена. Украина в очереди стоит за приобретением картофеля. Заполните хранилища. И не только как стабилизирующий фонд для своего населения на зиму, но и чтобы продать попозже, по весне, за хорошую цену эту картошку. То же самое касается и овощей.

Посмотрите на гречку. Я уже затребовал информацию. Гречки собрали меньше, чем в прошлом году. Неурожай был. В России гречки нет вообще. Имейте в виду, что эта гречка вся утечет в Россию, и мы останемся с минимумом гречневой крупы и с высокими ценами. Не дай бог, это произойдет по ценообразованию.

Лично наблюдая за ходом работ, Александр Лукашенко обращает внимание на слабые места: слишком медленно идет вспашка зяби. И причина элементарна – обычный простой: работы ведутся не всю неделю.

Александр Лукашенко о ходе сельхозработ в Беларуси: «Картошка якобы убрана. Посмотрите ещё раз»

Александр Лукашенко:
Что касается подъема зяби, здесь просто халатное отношение. Я специально лично понаблюдал за некоторыми полями в Минском районе, в Минской области. После обеда в пятницу, в субботу, в воскресенье никто там, где я контролировал – вроде неплохие хозяйства – не выехал пахать. А это два с половиной дня. Сколько можно было поднять за это время зяби! Все это просто: половину поля вспахали к середине пятницы, на этих полях, где половина была вспахана, ни один трактор не появился. И два с половиной дня – половина поля вспахана, половина нет. И в понедельник все допахали. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует только об одном: отдыхали два с половиной дня. Я понимаю, люди устали. Нагрузка огромная. Но завтра зима будет – отдохнем. У крестьян же всегда было так.

Сроки обозначены. До 7 ноября уборка полей должна быть завершена. Задача выполнимая, и, что самое главное, в 2019 году урожаем в целом аграрии довольны.

Александр Лукашенко о ходе сельхозработ в Беларуси: «Картошка якобы убрана. Посмотрите ещё раз»

Владимир Дворник, заместитель премьер-министра Беларуси:
Тот объем, который необходим сегодня для жизнедеятельности государства (я имею в виду продукты питания), мы себе обеспечиваем на 100 %. Поэтому те задачи, который ставил глава государства – это прежде всего цены. Объемов у нас достаточно. И глава государства всегда отслеживает уровень цен для наших потребителей, чтобы он не был высоким и чтобы была возможность у каждого участника нашего рынка иметь невысокие цены. Поэтому мы постоянно отслеживаем эти цены, сравниваем с соседними странами, чтобы эти цены были не выше, чем у них.

Хороший урожай – это еще рост экспорта. 104 % или 5,5 млрд долларов по итогам года.

Александр Лукашенко о ходе сельхозработ в Беларуси: «Картошка якобы убрана. Посмотрите ещё раз»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Дворник, Владимир Михайлов, Владимир Белый, Валентина Селедчик
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На личном контроле Президента важная тема – уборочная. Массовые работы в поле продолжаются до глубокой осени, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко возмутился, что аграрии отдыхают в субботу и воскресенье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика