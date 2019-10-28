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Александр Лукашенко о ходе сельхозработ в Беларуси: «Картошка якобы убрана. Посмотрите ещё раз»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На личном контроле Президента важная тема – уборочная. Массовые работы в поле продолжаются до глубокой осени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это сбор овощей: не менее значимых культур, чем зерно.
Внимание на это обратил глава государства во время совещания о ходе сельхозработ. Александр Лукашенко поручил завершить стратегическую для страны кампанию до 7 ноября.
Еще пару дней и в «Ольговском» все поля будут убраны подчистую. Здесь уже заложили в закрома более 2 тысяч тонн картофеля, еще почти по 1 тысячи – моркови и свеклы. Сейчас самое главное – успеть собрать белокочанную. Урожай в 2019 году превзошел все самые смелые ожидания – свыше 100 тонн с гектара.
Владимир Михайлов, главный агроном ПК «Ольговское»:
Темпы уборочной компании хоть уже и не те, что в августе, и все же аграриям пока не до отдыха. Некоторые работы как раз приходятся на осеннюю пору. Совещание о ходе сельхозработ Президент начинает с напоминания: убрать хлеб с полей – не значит завершить страду.
Основные силы сейчас брошены на уборку двух культур – кукурузы и свеклы. Картофель уже в закромах. Теперь важно не потерять урожай.
Отгрузка картофеля в Малоберестовицком элитхозе идет в режиме нон-стоп. Например, этот грузовик повезет продукцию в Украину – уже завтра картофель белорусской селекции сорта «Янка» попадет в торговую сеть Львова. В хозяйстве говорят, зарубежные покупатели в 2019 году к ним выстраиваются в очередь. Готовы брать товар по высокой цене.
Владимир Белый, директор КСУП «Малоберестовицкий элитхоз»:
Хозяйство в Малой Берестовице специализируется на выращивании элитных сортов картофеля белоруской селекции: желтого, белого, красного и даже кремового! Поля здесь убрали еще в сентябре, валовый сбор – больше 3 тысяч тонн. Часть клубней – на реализацию, остальное – на хранение до весны.
Благодаря умным технологиям в этом картофелехранилище продукция сможет пролежать до конца мая и не потерять в качестве. В здании создается специальный микроклимат, компьютер с помощью датчиков сам регулирует температуру и влажность.
Валентина Селедчик, агроном КСУП «Малоберестовицкий элитхоз»:
Повышенный спрос экспортеры ждут на гречку. В России сократили площади, плюс неурожай. В результате минус 20 %. Президент требует в этих условиях прежде всего обеспечить белорусов и не допустить роста цен.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Посмотрите на гречку. Я уже затребовал информацию. Гречки собрали меньше, чем в прошлом году. Неурожай был. В России гречки нет вообще. Имейте в виду, что эта гречка вся утечет в Россию, и мы останемся с минимумом гречневой крупы и с высокими ценами. Не дай бог, это произойдет по ценообразованию.
Лично наблюдая за ходом работ, Александр Лукашенко обращает внимание на слабые места: слишком медленно идет вспашка зяби. И причина элементарна – обычный простой: работы ведутся не всю неделю.
Александр Лукашенко:
Сроки обозначены. До 7 ноября уборка полей должна быть завершена. Задача выполнимая, и, что самое главное, в 2019 году урожаем в целом аграрии довольны.
Владимир Дворник, заместитель премьер-министра Беларуси:
Хороший урожай – это еще рост экспорта. 104 % или 5,5 млрд долларов по итогам года.
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Новости Беларуси. На личном контроле Президента важная тема – уборочная. Массовые работы в поле продолжаются до глубокой осени, сообщили в программе Новости «24...
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