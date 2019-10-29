Строительство жилья, ремонт дорог и дворов. Председатель Кореличского райисполкома Виктор Шайбак встретился с коллективом Кореличского сырцеха

Источник материала: Полымя





29 октября председатель Кореличского райисполкома Виктор Шайбак провел рабочую встречу с коллективом Кореличского сырцеха.

— Ваше предприятие имеет хорошие предпосылки для устойчивого развития, — сказал глава района, обращаясь к коллективу. — Ежедневно Кореличский район отправляет на Новогрудский маслодельный комбинат около 20 тонн молока. Продукция, которая производится в Кореличах и Новогрудке: будь то масло, сметана, творог или сыр — высоко ценится не только в Беларуси, но и дальнем и ближнем зарубежье. Поэтому производство в Кореличах нужно расширять. В ближайшие несколько лет на территории сырцеха будет построена новая линия по производству сыров.





Подробно остановился председатель райисполкома на достижениях района в сфере сельского хозяйства. Традиционно Кореличчина находится в пятерке сильнейших районов на Гродненщине по производству зерна, молока и мяса.

—Кореличские аграрии отправили на Городейский сахарный комбинат 115 тысяч тонн сахарной свеклы. Еще 100 тысяч тонн сырья выкопано и лежит в буртах. Мы первые в области закончили уборку кукурузы. Зябь поднята на половине площадей. Все полевые работы будут завершены в срок, — заверил Виктор Шайбак.

Также глава района сообщил о ремонте фасада Кореличской центральной районной больницы, который подходит к концу. В планах приобретение реанимационных кроватей для отделения реанимации Кореличской райбольницы. В среднем одна такая кровать стоит 5000 долларов США. Необходимо также приобрести лапароскоп для проведения хирургических операций. Стоимость такого медицинского инструмента составляет около 100 тысяч долларов. Основная нагрузка в укреплении материально-технической базы учреждения здравоохранения ложится на бюджет. При этом в районе не забывают о ремонте учреждений образования и культуры. Так, к новому учебному году отремонтирован пищеблок и несколько учебных классов в СШ №2 райцентра. Идет ремонт Жуховичского Дома культуры.

В текущем квартале начнется строительство 20-квартирного жилого дома в райцентре. Пустующее общежитие, принадлежащее ОАО «Кореличская сельхозтехника», после ремонта планируется перепрофилировать под жилье для молодых специалистов.

Виктор Шайбак акцентировал внимание на том, что 97% дорог в районном центре асфальтированы. Оставшиеся 3% тоже будут покрыты асфальтом. Также в планах у местной исполнительной власти благоустройство городского парка и стадиона, озера Быкова. В данный момент идет ремонт дворов по улице Притыцкого, 3, 5, 7 в г.п. Кореличи.

Во время встречи работники сырцеха поинтересовались, что появится на месте закрывшегося недавно магазина «Хит» по улице Школьной. Как пояснил заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич, помещение будет предложено другому субъекту хозяйствования. Вероятно, здесь будет открыта новая торговая точка.

Инна ЛЕЙКО

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