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Вода, вино или кефир. Что и сколько полезно пить?

29.10.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Вода, вино или кефир. Что и сколько полезно пить?

Компания Precision Nutrition опубликовала гид по напиткам для здорового питания. «Нет нужды исключать любой напиток из своего рациона, просто не забывайте о том, что жидкости тоже бывают калорийными», — напоминают авторы.

Вода

Воду можно пить практически без ограничений, ориентируясь на чувство жажды. Популярное правило «восьми стаканов в день» не имеет научных обоснований. Пить лучше небольшими глотками. И не ограничивайте себя во время еды: один-два стакана во время приема пищи будут хорошей идеей.

Вода, вино или кефир. Что и сколько полезно пить?

Подслащенные напитки

Вы можете без ограничений пить воду с фруктами: попробуйте добавлять в стакан или кувшин ягоды, цитрусовые или мяту.

В ограниченных количествах можно пить овощной сок (но овощи все равно полезнее) и воду с искусственными подсластителями.

И еще осторожнее стоит быть с соком и соковыми напитками: лучше не употреблять более одного стакана в день — в них больше сахара, меньше клетчатки и питательных веществ по сравнению с фруктом.

Вода, вино или кефир. Что и сколько полезно пить?

Газированные напитки

Против простой газированной воды никто не возражает. Единственный нюанс — низкий pH может повредить зубам, если пить слишком много, так что 500 мл в день будут разумной границей.

Ограничивать себя следует в случае с диетической содой и энергетиками с искусственными подсластителями: 200 — 400 мл в день.

И еще меньше стоит употреблять сладкой газировки и энергетиков с сахаром.

Вода, вино или кефир. Что и сколько полезно пить?

Чай и кофе

Теафлавин и теарубигин в черном чае ассоциируются со снижением риска инсульта, катехины в зеленом чае могут снижать риск рака. У кофе тоже есть преимущества для организма: от улучшения реакции до снижения риска рака. Большинство экспертов называет нормой от 2 до 5 чашек в день. Слишком много кофе может привести к нарушению сна и тревожности. «Обычный» чай и кофе без сахара не значит «скучный»: экспериментируйте с сортами чая (улуны, с ромашкой, с мятой) и пробуйте новые способы заварки кофе (например, колд брю).

Ограничивать себя следует в чае с сахаром и кофе с молоком или сливками: чем добавок больше, тем больше калорий и меньше пользы.

Вода, вино или кефир. Что и сколько полезно пить?

«Молочка»

Можно не ограничивать себя в кефире: ферментированные напитки содержат пробиотики, которые улучшают пищеварение.

Что касается молока, то его эксперты Precision Nutrition советуют употреблять умеренно из экологических соображений и для разнообразия советуют попробовать миндальное, овсяное, соевое и другие виды молока.

И точно не злоупотребляйте молочными коктейлями и сладким молоком — они калорийные.

Вода, вино или кефир. Что и сколько полезно пить?

Алкоголь

Правда в том, что никто из исследователей не скажет наверняка, что определенное количество алкоголя может принести какую-то пользу здоровью. Но о том, что злоупотребление спиртным вредит, знают все.

Если вы не можете совсем отказаться от алкоголя, эксперты Precision Nutririon советуют женщинам употреблять не более 7 порций алкоголя в неделю (и 3 порций в день) и мужчинам — не более 14 порций алкоголя в неделю (и 4 порций в день). Порция алкоголя — это банка пива (0,33), бокал вина (150 мл) или шот крепкого алкоголя (50 мл).

Источник: tut.by

 
 
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Компания Precision Nutrition опубликовала гид по напиткам для здорового питания. «Нет нужды исключать любой напиток из своего рациона, просто не
 
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