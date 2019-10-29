Американские дипломаты встретились с главой Совбеза

проинформировали belta.by о встрече главы ведомства Станислава Зася с временным поверенным в делах США в РБ Дженифер Мур. Подчеркивается, что переговоры состоялись по инициативе с американской стороны. В Госсекретариате Совета Безопасности Беларусиbelta.by о встрече главы ведомства Станислава Зася с временным поверенным в делах США в РБ Дженифер Мур. Подчеркивается, что переговоры состоялись по инициативе с американской стороны.













Главным вопросом встречи стало обсуждение белорусско-американского взаимодействия. Кроме того, были затронуты и особо обсуждались вопросы проблематики международной и региональной безопасности в контексте планов по развертыванию дополнительного военного контингента США в непосредственной близости к госгранице Беларуси.





Мур, представляя американскую сторону, посчитала нужным подробно проинформировать о планах по проведению операции «Атлантическая решимость», а также учений «Защитник Европы 2020».









– Отдельно уточнялся состав и численность военных сил и технических спецсредств, участвующих в учениях. Кроме того, были названы точные сроки возвращения военного контингента от белорусской границы к месту их постоянной дислокации, – уточнили в Госсекретариате.



