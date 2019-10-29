Все банки Беларуси вскоре смогут выплачивать пенсии и пособия

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на МАРТ. Минтруда направило банкам, ранее не задействованным в этой системе, предложение заключить соответствующие договоры,корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на МАРТ.













Данное предложение с проектом договора было направлено Министерством труда и соцзащиты ряду банков в связи с вынесенным 17 сентября 2019 г. предупреждением Министерства антимонопольного регулирования и торговли о предоставлении равного доступа банков к осуществлению выплат пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию.









Предоставление равного доступа банковских учреждений Беларуси к обслуживанию социальных выплат позволит развивать конкурентную среду в банковской сфере и повысит доступность и удобство банковских услуг, отметили в МАРТ.



