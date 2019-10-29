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Белорусский язык в условиях двуязычия обсудят 130 ученых из 6 стран мира

29.10.2019 21:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проблемы современного белорусского языка в условиях близкородственного двуязычия и другие лингвистические вопросы обсудят более 130 ученых-белорусистов из шести стран мира, сообщили в пресс-службе НАН Беларуси.

"Произойдет это 31 октября в Академии наук Беларуси на конгрессе “Беларуская мова – галоўная гісторыка-культурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы”, посвященном 90-летию основания одного из старейших институтов в системе Академии наук – Института языкознания имени Якуба Коласа", - отметили в пресс-службе.

Также там рассказали, что в форуме примут участие более 130 учёных-белорусистов из Беларуси, России, Украины, Польши, Чехии, Литвы.


фото из открытого доступа

Основными направлениями в работе научного форума будут "современный белорусский язык в условиях близкородственного двуязычия", "межславянские языковые и культурные контакты", "роль IT в проведении лингвистических исследований", "фразеология и языковая картина мира", "стилистика текста", "проблемы перевода", "роль языкознания в современной гуманитаристике" и др.


Вниманию участников Конгресса будет представлена специальная выставка, просвященная истории белорусского языкознания. На ней можно будет увидеть ряд уникальных и раритетных изданий, созданых учеными Института за 90 лет, которые составляют золотой фонд отечественного языкознания. Среди них: “Граматыка беларускай мовы” в 2 томах, “Гістарычны слоўнік беларускай мовы” в 37 выпусках, “Тлумачальны слоўнік беларускай мовы” в 6 томах, “Дыялекталагічны атлас беларускай мовы” и др.

Институт языкознания имени Якуба Коласа хорошо известен в нашей стране и за рубежом как крупный научно-исследовательский и координационный центр в области лингвистики. В настоящее время Институт входит в состав Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси. Основными направлениями его научно-исследовательской работы являются изучение основных закономерностей развития системы белорусского языка на всех этапах его исторического развития, проведение сравнительно-исторических и структурно-типологических исследований различных славянских и неславянских языков, разработка теории языка, подготовка грамматики, изучение диалектных особенностей и лексического состава современного белорусского языка, обеспечение потребностей языковой практики в условиях государственного билингвизма.
 
 
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Проблемы современного белорусского языка в условиях близкородственного двуязычия и другие лингвистические вопросы обсудят более 130 ученых-белорусистов из шести...
 
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