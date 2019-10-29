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Обновленная база тунеядцев и «копеечная» прибавка к пенсиям и пособиям. Изменения ноября
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с 1 ноября поднимут минимальные трудовые и социальные пенсии, повысят некоторые пособия на детей, а также бюджет прожиточного минимума и минимальные потребительские бюджеты. В следующем месяце власти обновят базу тунеядцев и изменят цены на некоторые марки сигарет. С ноября Эстония начнет взимать с белорусов госпошлину за национальную визу. FINANCE.TUT.BY составил подборку изменений ноября, которые так или иначе повлияют на толщину кошельков белорусов.
Вырастут бюджет прожиточного минимума и минимальные потребительские бюджеты
С 1 ноября в Беларуси
Со следующего месяца власти также
Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. МПБ применяется как социальный норматив для прогнозирования изменений уровня жизни населения и усиления социальной поддержки нуждающихся граждан.
Повысят некоторые пособия на детей
С ноября в Беларуси
К примеру, ежемесячное пособие семьям на детей от 3 до 18 лет на время воспитания ребенка до 3 лет вырастет на 46 копеек.
Пропорционально росту БПМ изменятся размеры единовременного пособия в связи с рождением первого ребенка, с 1 ноября оно составит 2 318,3 рубля (сейчас — 2 309,1 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 245,62 рубля (сейчас — 3 232,74 рубля).
Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 231,83 рубля (сейчас — 230,91 рубля).
Обновят базу тунеядцев
В Беларуси в ноябре обновят список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Те, кто попадет в них и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение.
Напомним, первые списки не занятых в экономике сформировали к 1 февраля 2019 года. После этого их ежеквартально обновляют. Документы, которые подтверждают работу или обучение за границей, нужно
Планировалось, что тунеядцы с октября
При этом по-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают потяжелевшие жировки. Минтруда
Вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии
С 1 ноября
К примеру, соцпенсия инвалидам с детства 2-й группы вырастет на 87 копеек, а инвалидам 3-й группы — на 69 копеек. Доплата к пенсиям неработающим пенсионерам старше 75 лет увеличится на 17 копеек.
Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.
Изменятся цены на сигареты
С 1 ноября вырастут цены на многие сигареты, а на некоторые — упадут. При этом в продаже появятся новые марки. Упадут цены, к примеру, на KENT DOUBLE MIX, которые ввозит «Беларусьторг», а также на Kent Double Mix, Kent Feel, Kent Feel Aroma, Kent Feel Aurum, Kent Mix Purple Fresh, которые производит гродненская табачная фабрика «Неман».
Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа
Подорожает такси из Национального аэропорта до Минска
Национальный аэропорт Минск с 1 ноября на 10 рублей
Эстония начнет брать с белорусов госпошлину за национальную визу
С 1 ноября Эстония начнет
Решение вернуть для белорусов эту госпошлину в Эстонии объясняют тем, что около 90% заявок на долгосрочные визы от граждан нашей страны приходится на трудовых мигрантов. В правительстве Эстонии считают неоправданным в этой ситуации продолжать не взимать госпошлину.
Государственная пошлина за рассмотрение заявки на национальную визу типа D в Эстонию составляет 80 евро. С 1 января 2020 года ее размер хотят поднять до 100 евро.
Украинская авиакомпания МАУ прекращает полеты в Беларусь
Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» с 16 ноября 2019 года на весь зимний сезон навигации IATA 2019/2020 вводит новое расписание и
На сайте МАУ также сообщается, что накануне летнего сезона возможны коррективы полетной программы. О них авиакомпания обещает сообщить заранее.
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FINANCE.TUT.BY составил подборку изменений ноября, которые так или иначе повлияют на толщину кошельков белорусов.
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