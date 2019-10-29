Источник материала: Новости Волковыска

Россельхознадзор продолжает проводить анализ поставок подконтрольной продукции из Республики Беларусь в Казахстан, Армению и Киргизию транзитом через территорию Российской Федерации.

В результате проведения анализа информационных систем Россельхознадзора выявлены новые белорусские компании – посредники, которые осуществляют незаконные поставки белорусской продукции на рынок Российской Федерации, используя схему ложного транзита в Республику Казахстан. Это предприятия ООО «АгроМиссия Трейд», ЧТУП «Биорам», ООО «Полезная говядина», а также предприятие-производитель ОАО «Волковысский мясокомбинат», выступающее в качестве отправителя продукции в адреса казахских получателей.

В связи с этим Россельхознадзор c 30 октября 2019 года изменяет условия транзита белорусских подконтрольных товаров, перевозимых указанными компаниями-посредниками и предприятием-производителем через территорию Российской Федерации в адреса казахстанских, армянских и киргизских хозяйствующих субъектов.

Пропуск подконтрольных товаров, перевозимых указанными организациями, будет осуществляться только после подтверждения государственными ветеринарными службами Казахстана, Армении и Киргизии намерения принять продукцию, поставляемую ими.