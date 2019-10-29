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Как никогда не платить проценты по кредиту: 5 карт с грейс-периодом

30.10.2019 07:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Как никогда не платить проценты по кредиту: 5 карт с грейс-периодом
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Речь идет о кредитных картах с грейс-перидом, т.е. о картах по которым можно получить банковскую ссуду и в течение определенного срока вернуть только то, что было получено. Разберемся, что это такое, и какие выгоды сулит рядовому клиенту.

Что такое карты с грейс-периодом и как они работают?

Карты с беспроцентным периодом – это кредитные карты, чаще всего с овердрафтом, т.е. возобновляемой кредитной линией в пределах назначенного лимита.

 
 
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com Речь идет о кредитных картах с грейс-перидом, т.е. о картах по которым можно получить банковскую...
 
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