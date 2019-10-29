С котлом в обнимку. Ироничный рассказ читателя о «борьбе с отоплением» в проекте «Скрытое»

Источник материала: Tut.by

Новая история проекта « Скрытое » от читателя из Бреста заслуживает отдельного внимания. Это подробный рассказ о перипетиях строительства дома своими руками и крайне неудачной попытке сэкономить на монтаже системы отопления. И хоть он и называет время, когда ему приходилось бороться с проблемами, «восемью годами кошмара», самоиронии ему не занимать. Он с юмором рассказывает о своих ошибках, хотя многие предпочли бы о них забыть. REALTY.TUT.BY и эксперты компании « Чистый берег » проинспектировали инженерные системы в доме участника конкурса и пришли к выводу: все поправимо, но без привлечения специалистов не обойтись.





«Веселое» начало

История строительства дома Александра началась с курьезного случая (это он сейчас так считает, но тогда, в 2006 году, ему явно было не до смеха). Дело в том, что участок на окраине Бреста он купил по объявлению в газете. Продавец, 82-летняя бабуля (продавала по доверенности сына, который уехал на Север), толком объяснить, где находится участок, не смогла. Но Александр самостоятельно, как ему тогда казалось, землю нашел.

— Сделку оформили и вместе с отцом приступили к освоению участка, — рассказывает Александр. — Косами скосили траву, выкопали фундамент 16×13 метров, залили бетон. И тут выяснилось, что это не наш участок, — моя земля рядом. Далее — три месяца почти ежедневной беготни по исполкомам и землеустроительным службам, а потом сделка обмена с соседом.

Стены из газосиликата сложила бригада тестя — 18 человек. Начали они в пятницу в 6 утра, а к вечеру воскресенья коробка с внутренними перегородками была готова. У соседей, приехавших через неделю, был шок.





Дом обложили популярным в Бресте силикатным кирпичом. Все работы Александр старался выполнять сам: молодой семье под строительство выделили льготный кредит, а это не безразмерный ресурс. В итоге к 2010 году дом был практически готов, оставалось сделать отделку и смонтировать инженерные коммуникации.

— Отделочные работы я почти все делал сам. Без ошибок не обошлось. Например, когда сам решил класть плитку в котельной. Почему-то начал это делать сверху вниз, а не наоборот, как правильно. Каждую плитку верхнего первого ряда держал рукой до тех пор, пока не застынет клей. Дальше было проще: каждый следующий ряд плитки прикреплял малярной лентой к предыдущему.





Впрочем, к качеству отделочных работ у нас вопросов не возникло: у хозяина руки выросли из нужного места. Но то, как были реализованы инженерные системы, очень сильно удивило специалистов по монтажу сантехнического и отопительного оборудования, рекомендованных компанией «Чистый берег».

Грунтовая вода из крана

Эксперты Вячеслав и Андрей попросили владельца дома подробно рассказать, что, где и как он делал, чтобы определить слабые места в инженерной начинке дома. Тот начал с водопровода.

— На первоначальном этапе все мое водоснабжение — это канава и насос-ручеек, но для бетонных работ и помыться этого хватало, — говорит Александр. — В начале декабря 2009 года мне пробурили скважину 10,5 метра. Вода из нее была «не фонтан» — с запахом болота и примесью в виде черных хлопьев (пить такую воду не стоит: на такой глубине находятся грунтовые воды. — Прим. TUT.BY). Разводку по дому сделал из полипропиленовой трубы. Сейчас у меня центральное водоснабжение, поэтому вода хорошая, пить из крана можно.

Специалисты заглянули в подвал, где находится вход водопроводной трубы в дом. Нарекания вызвал диаметр отрезка трубы от ввода водопровода в дом и до счетчика воды: он почему-то меньше, чем у пластиковой трубы на входе и труб магистралей внутри дома.





— Нужно увеличить диаметр труб от ввода до фильтра, так как сейчас здесь установлена труба самого малого диаметра. При этом после фильтра уже идет труба нормального диаметра, — комментируют эксперты.

«Гибридная» канализация

К моменту заселения в 2010 году Александр сделал канализацию: два колодца из бетонных колец (в каждом по два кольца 1,5×0,9 метра). Первый используется как отстойник для твердых фракций, во второй идет перелив. Изначально дно канализации Александр забетонировал, но уже через три недели эксплуатации колодцы заполнились — пришлось вызывать ассенизаторскую машину. Понимая, что столь частое опорожнение канализации выльется в большие растраты для молодой семьи, Александр решил разбить бетон на дне колодца, чтобы вода впитывалась в грунт. Найти исполнителя на эту грязную работу не получилось: даже за обещанные 100 долларов никто не хотел лезть в колодец с остатками фекалий. Пришлось работать самому. Первый результат обнадежил: стоки впитывались, в услугах ассенизатора хозяин дома уже не нуждался.



Септик слишком близко к дому. Фото предоставлено читателем

Однако самодельный септик вероятно стал причиной трещины в фундаменте дома: слишком близко колодцы расположены к дому (около двух метров). Стоки могли размыть грунт под фундаментом. Теперь дом Александра подключен к центральной канализации и стоки транзитом через колодцы идут в городскую трубу.



В подвале под домом

— Септики по правилам нужно убрать из этой схемы, чтобы стоки перестали поступать в грунт, — говорит Вячеслав. — Здесь два варианта. Первый — это бетонировать дно колодцев до самого выхода трубы. Второй будет более правильным — соединить трубу домовой канализации с трубой центральной канализации в обход септиков. Думаю, что объем земляных работ будет небольшим. Колодцы же стоит откачать и забыть про них.

Федя может дешевле

Когда речь заходит об отоплении, Александр меняется в лице: на этом этапе у него был большой печальный опыт.

— Сейчас, конечно, уже это смешно вспоминать, но когда были проблемы (не все решено до сих пор), то было не до смеха, — рассказывает он. — Наверное, как бы банально это ни звучало, первой ошибкой в отоплении была покупка 10 радиаторов, кучи труб, гофр и всех комплектующих без места для их хранения. Тогда мы жили на съемных квартирах, и не один раз пришлось таскать все это с места на место.





Покупалось все на рынке у одного рекомендованного продавца: труба металлопластиковая в бухтах, две гребенки по 7 выходов из латуни, 4 крана для теплого пола RTL, развоздушники и так далее. Отметим, что дополнительные насосы и расширительный бак хозяин тогда не покупал.

Далее начался поиск специалистов по монтажу. Один брался сделать отопление за 1500 долларов, но для Александра это было дорого. Тогда он и нашел сантехника Федора, который согласился смонтировать отопление за 500 долларов. Ударили по рукам, и процесс пошел — за два дня все было сделано.



Федина работа — теплый пол «змейкой»

Федя оказался плохим сантехником. Первая его ошибка состояла в том, что трубы к радиаторам отопления и теплым полам были смонтированы на одной гребенке. На подачу теплоносителя в теплые полы (четыре ветки — ванная, туалет, кухня, тамбур) были установлены краны RTL (краны с термоголовками, которые ограничивают подачу теплоносителя в контур теплого пола, если его температура превышает заданную). Замысел Феди состоял в том, что если на кране выставить нужную температуру, то в пол будет поступать не такая горячая вода, как в батареи.

Но мастера постигло фиаско: по факту кран просто автоматически перекрывал подачу теплоносителя в контуры теплых полов и циркуляция в них прекращалась. Когда кран открывался, в котел из полов возвращалась ледяная «обратка», что в будущем привело к его поломке. В результате полы в ванне и кухне прогревались только наполовину, в тамбуре контур прогревался нормально, а вот в туалете пол оставался ледяным. Когда зимой на улице было минус 10 и ниже, в туалете температура составляла 15−17 градусов, так как, кроме теплого пола, другого способа обогрева предусмотрено не было.



Вот причина горячего пола в коридоре — трубы от гребенки к радиатором без теплоизолятора

Кроме того, трубы теплого пола в стяжке раскатаны неправильным способом — «змейкой», а не «улиткой», но этого уже не исправить.

Впрочем, радиаторы отопления в комнатах греют хорошо, к ним вопросов нет. Подводка у всех сделана боковая, каждая батарея запитана отдельно через гребенку. Но есть несколько нюансов. Все трубки (а их много) идут в стяжке пола совершенно без теплоизоляции, поэтому участок пола в коридоре зимой становится самым горячим место в доме. Шутка ли — в трубах теплоноситель температурой 75 градусов.





Специалисты порекомендовали установить на радиаторах краны с термоголовкой — с их помощью проще регулировать температуру в доме и тем самым экономить газ. Они утверждают, что за три года такие краны себя окупят.

— Кстати, в зимние месяцы котел сжигает в среднем около 600 кубометров газа, что для дома в 168 квадратов многовато, — говорит Александр. — У соседа дом примерно такой же площади, но он сжигает около 350 «кубов».



Перед гребенками стоило бы установить краны, чтобы их можно было при необходимости перекрыть

Есть вопрос к эстетике места подключения радиаторов: трубки металлопласта выгнуты.

— Это Федина задумка, — говорит Александр. — Сказал, что изогнул их специально — если придет время менять фитинги подключения, конец трубки можно будет немного подрезать и подключить заново, длины хватит.

— Это гениально… — только и смогли ответить эксперты.

Эпопея с котлами

— Для смонтированной системы купили газовый котел «Альфа-Калор» на 24 киловатта, атмосферный, — продолжает Александр. — Другие варианты по льготному кредиту были недоступны.

Запускали котел при минус семи на улице. Было решено залить в систему незамерзающую жидкость «Теплый пол». По расчетам «специалистов», объема в 80 литров должно было хватить.



Подпитка системы отопления стала привычным делом

— Итак, в 6 вечера начали заливать жидкость в систему — просто через трубу и лейку. 80 литров залили — не хватает. Бегу с ведром к соседу за обычной водой — и так несколько раз. Наконец наполнили систему. Влезло 130 литров, воды набухали достаточно. Запускаем котел — а он не работает. Оказалось, нужно было вилку в розетке перевернуть. Тут другая беда: в доме температура минусовая, и в системе местами вода начала замерзать. Паника, все бегают. В итоге до шести утра я сидел и проверял каждый радиатор и каждый метр теплого пола: не размерзлось ли? Сейчас мне смешно, а тогда можно было сойти с ума. Обошлось. Котел работал, система прогревалась. Но в процессе эксплуатации выяснилось, что теплоноситель куда-то уходит, и систему постоянно нужно было подпитывать.

Так в трубы попала вода из скважины, которая внутри превращалась в грязь. Александр уже промывал систему, но полностью избавиться от загрязнителя не получилось до сих пор.



— Промывку нужно делать специальным оборудованием, простое подливание воды в систему результата не даст, — говорит Вячеслав. — Более того, частая подпитка даже чистой водой наносит вред системе. Дело в том, что в свежей воде есть кислород, а он является сильным окислителем. Поэтому в металлических частях системы происходит коррозия. Если будете продолжать в том же духе, то срок службы ваших радиаторов существенно сократится.



Мусор в теплоносителе

Место, где теплоноситель уходит из системы, эксперты нашли довольно быстро. Вероятнее всего, это краны на гребенке: им уже почти 10 лет, и они начали капать. При осмотре специалисты нашли сразу несколько подтекающих. Автоматические развоздушники — под замену, на них тоже есть следы подтеканий. «Плачут» и узлы подключения полотенцесушителя.



Кран старый, с потеками. Пора менять

— Нужно менять не только текущие — лучше сразу все, — говорит Вячеслав. — И в этот раз не покупайте безымянные краны на рынке, обратитесь в специализированный магазин. Заодно на гребенки нужно поставить отсекающую арматуру — краны на случай, если придется промыть систему.









Загрязненный теплоноситель и слишком холодная «обратка» из теплых полов привели к тому, что через три года котел вышел из строя. Сначала он выдавал ошибки. Потом фильтры забились, в теплообменник попала куча грязи, котел начал закипать, вода грелась с отключением. Котел мыли порядка семи раз, но его это не спасло — теплообменник в итоге потек. Еще одна причина преждевременной замены — мастер Федя. Он повесил его слишком высоко к потолку. Из-за этого гофру, отводящую газы, пришлось согнуть в три погибели, и из нее в котел лился конденсат.





— Котел вышел из строя в 20 числах декабря, — вспоминает хозяин. — В доме дети, температура в комнатах 12 градусов со всеми включенными плитами и обогревателями. Купил новый газовый котел Beretta уже с закрытой камерой. Установили его примерно там же, где стоял «Альфа-Калор». Но дымоход решил вывести на улицу через стену. Правда, отвод получился длинный, составленный из нескольких труб.

— Дымоход укрепили, но не очень надежно, — вынес вердикт Вячеслав после осмотра трубы. — Кроме того, она имеет уклон к котлу, поэтому возможный конденсат из нее будет литься в котел.



Труба стоит с уклоном к котлу

Александр говорит, что новый котел испытывает те же проблемы, что и предыдущий: перегрев и мокрый теплообменник. Специалист, который подключал котел, уже предупреждал его, что если систему отопления не переделать, то и этот котел придется ремонтировать. Нужно было устранить главную проблему — сделать так, чтобы из теплых полов теплоноситель возвращался не таким холодным.

— Я нашел специалиста, который за умеренные деньги ситуацию исправил. Там, где стояли краны RTL на гребенке, он поставил заглушки. Для теплых полов купил отдельную гребенку на четыре контура, насос для циркуляции, распределительный клапан. Смонтировали гребенку на стене в гараже. В итоге зимой 2018−2019 года я впервые с 2010 года получил нормально греющиеся полы во всем доме, в том числе и в туалете. Конденсат на теплообменнике котла пропал, работает нормально.



Новый смесительный узел теплого пола с насосом

У наших экспертов к этому узлу претензий почти нет.

— Перед насосом нужно установить осадочный фильтр. И нужно обязательно теплоизолировать трубы вспененным полиэтиленом. Переделать же этот узел не будет стоить дорого.

Специалисты продолжали инспектировать дом. В ванной они обнаружили самодельную душевую кабину. Она еще не доделана и не работает.



Подключить смеситель здесь не получится

— Выводы воды тоже Федя делал? На них вы не сможете поставить смеситель, это нужно переделывать. Правда, плитка при этом пострадает.

Кроме этого владельцу дома стоит поменять сливной трап в душе: в ванной комнате присутствует запах канализации. Правильно будет поставить душевой трап с сухим затвором.



Этот трап в душевой нужно заменить

В это время в ванной стиральная машина включила режим «отжим» и медленно, но верно начала движение в центр комнаты.

— Выставили вы ее не по уровню, вот она у вас и прыгает, — определил эксперт.





В туалете нашлась проблема с трубой подключения унитаза к канализации: она установлена негерметично, поэтому вода (и не только) частично проливается. Отсюда и характерный запах.





В конце нашей встречи Александр сказал, что не ожидал такого количества мелких недостатков — думал, что уже все исправил.

— А выводы для себя я уже давно сделал: сэкономив на монтаже, я получил кошмар длиною в восемь лет и финансовые потери. Никому не советую повторять мой опыт, люди должны учиться на чужих ошибках, — резюмирует он.





Рекомендации специалистов

1. Заменить трубу слива унитаза.

2. Поменять канализационный трап на новый с «сухим» затвором.

3. Стиральную машину установить по уровню.

4. Подключить по-новому полотенцесушитель.

5. На радиаторах установить краны с термоголовками.

6. Заменить все краны на гребенках и автоматические развоздушники.

7. На гребенки необходимо поставить запорную арматуру.

8. Установить осадочный фильтр перед насосом смесительного узла теплого пола. Изолировать трубы смесительного узла.

9. Исправить угол наклона дымохода.

10. Сделать промывку системы отопления — радиаторы, теплые полы и котел.

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