ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Провоцировали их своей скоростью и нацеленностью на ворота». Игрок «Юности» о победе над молодечненским «Динамо»

30.10.2019 00:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Юность» – «Динамо». С недавних пор это всегда интересно. И пусть сегодня играли не сами «зубры», а их младшие представители, менее захватывающим от этого действо на «Чижовка-Арене» не стало, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оправдал ли поединок статус центрального – расскажет корреспондент Екатерина Лихошапко.

«Провоцировали их своей скоростью и нацеленностью на ворота». Игрок «Юности» о победе над молодечненским «Динамо»

Михаил Стефанович, нападающий ХК «Юность-Минск»:
После «Гомеля» провели эмоциональное собрание, разобрали ошибки, договорились, что больше таких матчей не должно повторяться. Вышли, заряженные на игру, и уже играли по заданию.

Все матчи важны, потому что в таблице немножко забуксовали. «Гродно» немного оторвалось, надо догонять.

«Провоцировали их своей скоростью и нацеленностью на ворота». Игрок «Юности» о победе над молодечненским «Динамо»

«Провоцировали их своей скоростью и нацеленностью на ворота». Игрок «Юности» о победе над молодечненским «Динамо»

Станислав Лопачук, нападающий ХК «Юность-Минск»:
Я не могу сказать, что мы их провоцировали грубой игрой. Мы провоцировали их своей скоростью и нацеленностью на ворота.

«Провоцировали их своей скоростью и нацеленностью на ворота». Игрок «Юности» о победе над молодечненским «Динамо»

«Провоцировали их своей скоростью и нацеленностью на ворота». Игрок «Юности» о победе над молодечненским «Динамо»

Андрей Геращенко, защитник ХК «Юность-Минск»:
Стараемся играть в строгой защите, начинать от обороны и потом переходить в атаку.

Задача – только первое место. Второго и третьего у нас нет. Мы должны войти в свою кондицию и начинать побеждать, уже серию побед делать.

«Провоцировали их своей скоростью и нацеленностью на ворота». Игрок «Юности» о победе над молодечненским «Динамо»

«Провоцировали их своей скоростью и нацеленностью на ворота». Игрок «Юности» о победе над молодечненским «Динамо»

Матч завершился со счетом 5:0 в пользу «красно-синих».

Подробнее – в видеоматериале.

Люди в материале: Михаил Стефанович, Станислав Лопачук, Андрей Геращенко
 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Юность» – «Динамо». С недавних пор это всегда интересно. И пусть сегодня играли не сами «зубры», а их младшие представители, менее захватывающим...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко о ходе сельхозработ в Беларуси: «Картошка якобы убрана. Посмотрите ещё раз»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика