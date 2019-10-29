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«Провоцировали их своей скоростью и нацеленностью на ворота». Игрок «Юности» о победе над молодечненским «Динамо»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Юность» – «Динамо». С недавних пор это всегда интересно. И пусть сегодня играли не сами «зубры», а их младшие представители, менее захватывающим от этого действо на «Чижовка-Арене» не стало, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Михаил Стефанович, нападающий ХК «Юность-Минск»:
Все матчи важны, потому что в таблице немножко забуксовали. «Гродно» немного оторвалось, надо догонять.
Станислав Лопачук, нападающий ХК «Юность-Минск»:
Андрей Геращенко, защитник ХК «Юность-Минск»:
Задача – только первое место. Второго и третьего у нас нет. Мы должны войти в свою кондицию и начинать побеждать, уже серию побед делать.
Матч завершился со счетом 5:0 в пользу «красно-синих».
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«Провоцировали их своей скоростью и нацеленностью на ворота». Игрок «Юности» о победе над молодечненским «Динамо»
Новости Беларуси. «Юность» – «Динамо». С недавних пор это всегда интересно. И пусть сегодня играли не сами «зубры», а их младшие представители, менее захватывающим...
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