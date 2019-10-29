«Среда развлечений» в Могилеве. Готовьтесь, на ближайшей неделе - много музыки и еды

Источник материала: Tut.by

На предстоящей неделе в Могилеве нас ждет много музыки и еды. Сразу два фестиваля проходят в городе: гастрономический и музыкальный. Но будут еще и лекции, и интересные постановки — каждый найдет что-то свое в «Среде развлечений».

Если вы устраиваете интересное событие — присылайте его анонс нам на почту editor.mogilev@tut.by — возможно, мы разместим его в обзоре. Это бесплатно.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Среда, 30 октября

В Могилеве идет «Гастрофест». Цена одного сета 19 рублей, продлится фест до 10 ноября. Со списком заведений и меню можно ознакомиться здесь .

Четверг, 31 октября

В Могилеве начинает работу новый литературный кружок . Если вы много читаете и любите обсуждать книги, то вас ждут на Ленинской, 29 офис 4, в 18.30.

. Если вы много читаете и любите обсуждать книги, то вас ждут на Ленинской, 29 офис 4, в 18.30. В кино интересные и довольно громкие премьеры: «Семейка Адамс» и «Терминатор: темные судьбы» . Названия говорящие и в представлении не нуждающиеся. И, по предварительным оценкам, интересные и захватывающие.

и . Названия говорящие и в представлении не нуждающиеся. И, по предварительным оценкам, интересные и захватывающие. Если вы любите песни «Давай за», «Комбат» и «Назови меня тихо по имени» — вас ждет хороший вечер. Группа «Любэ» выступит во Дворце культуры области. Начало концерта в 18.30

Пятница, 1 ноября

Посмотрите на рептилий — в ТЦ «Е-Сити» проходит необычная выставка. Вы сможете увидеть хамелеонов, ящериц, лягушек и кровожадных крокодилов. Всего более 70 террариумов. Время работы с 10.00 до 21.00.



Фото: Екатерина Пантелеева, www.respublica.by

Музыкальный фестиваль « Золотой шлягер» начинает работу. Программа обширная, билеты еще есть. Заявлены Татьяна Буланова, Инна Афанасьева, Игорь Саруханов, Joander Santos и другие. Торжественное открытие пройдет в 18.30.

Суббота, 2 ноября

В польском доме (переулок Пожарный, 3) пройдет «Душевный маркет». Вас ждет выставка-продажа изделий ручной работы, мастер-классы, фотозона и аквагрим. Вход свободный. Начало в 10.00.

Бесплатная лекция проекта «Наука вне себя» пройдет в областной научно-технической библиотеке (ул.Космонавтов, 19, 6 этаж). Евгений Геншафт , врач-психиатр, будет рассказывать о психическом здоровье. Вход бесплатный, нужна регистрация . Начало в 14.00.

, врач-психиатр, будет рассказывать о психическом здоровье. Вход бесплатный, нужна . Начало в 14.00. В драмтеатре — гастроли «Театра одесского разлива „Ланжеронъ“». В субботу дают трагикомедию «Моня» , а на следующий день сказку «Про Федота-стрельца, удалого молодца» . Начало в 18.30.

, а на следующий день сказку . Начало в 18.30. Концерт известного белорусского музыканта Лявона Вольского пройдет в клубе «Cuba». Вас ждут хиты групп N.R.M., Zet, проекта «Народны альбом». Еще есть билеты. Начало в 18.00.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Воскресенье, 3 ноября

Наступление холодов встречают сказкой «Морозко» в театре кукол. Вас ждет русская народная сказка, переработанная специально для театра кукол, в легкой ироничной форме, показывающая на примерах героев, человеческие слабости и пороки: жадность, лень, глупость, при этом противопоставляя им трудолюбие, доброту и бескорыстность.

Понедельник, 4 ноября

Во Дворце культуры области выступит Валерий Меладзе . Начало в 18.30.

Вторник, 5 ноября

Все там же пройдет концерт Ришара Гальяно и заслуженного коллектива Республики Беларусь, оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова, дирижер — Денис Черта.

Хорошей нам всем недели! Не скучайте!

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