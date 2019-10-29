«Среда развлечений» в Могилеве. Готовьтесь, на ближайшей неделе - много музыки и еды

На предстоящей неделе в Могилеве нас ждет много музыки и еды. Сразу два фестиваля проходят в городе: гастрономический и музыкальный. Но будут еще и лекции, и интересные постановки — каждый найдет что-то свое в «Среде развлечений».
Если вы устраиваете интересное событие — присылайте его анонс нам на почту editor.mogilev@tut.by — возможно, мы разместим его в обзоре. Это бесплатно.
Среда, 30 октября
В Могилеве идет «Гастрофест». Цена одного сета 19 рублей, продлится фест до 10 ноября. Со списком заведений и меню можно ознакомиться здесь.
Четверг, 31 октября
В Могилеве начинает работу новый литературный кружок. Если вы много читаете и любите обсуждать книги, то вас ждут на Ленинской, 29 офис 4, в 18.30.
Если вы любите песни «Давай за», «Комбат» и «Назови меня тихо по имени» — вас ждет хороший вечер. Группа «Любэ» выступит во Дворце культуры области. Начало концерта в 18.30
Пятница, 1 ноября
Посмотрите на рептилий — в ТЦ «Е-Сити» проходит необычная выставка. Вы сможете увидеть хамелеонов, ящериц, лягушек и кровожадных крокодилов. Всего более 70 террариумов. Время работы с 10.00 до 21.00.
Музыкальный фестиваль «Золотой шлягер» начинает работу. Программа обширная, билеты еще есть. Заявлены Татьяна Буланова, Инна Афанасьева, Игорь Саруханов, Joander Santos и другие. Торжественное открытие пройдет в 18.30.
Суббота, 2 ноября
В польском доме (переулок Пожарный, 3) пройдет «Душевный маркет». Вас ждет выставка-продажа изделий ручной работы, мастер-классы, фотозона и аквагрим. Вход свободный. Начало в 10.00.
Бесплатная лекция проекта «Наука вне себя» пройдет в областной научно-технической библиотеке (ул.Космонавтов, 19, 6 этаж). Евгений Геншафт, врач-психиатр, будет рассказывать о психическом здоровье. Вход бесплатный, нужна регистрация. Начало в 14.00.
Концерт известного белорусского музыканта Лявона Вольского пройдет в клубе «Cuba». Вас ждут хиты групп N.R.M., Zet, проекта «Народны альбом». Еще есть билеты. Начало в 18.00.
Воскресенье, 3 ноября
Наступление холодов встречают сказкой «Морозко» в театре кукол. Вас ждет русская народная сказка, переработанная специально для театра кукол, в легкой ироничной форме, показывающая на примерах героев, человеческие слабости и пороки: жадность, лень, глупость, при этом противопоставляя им трудолюбие, доброту и бескорыстность.