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«Среда развлечений» в Могилеве. Готовьтесь, на ближайшей неделе - много музыки и еды

30.10.2019 07:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На предстоящей неделе в Могилеве нас ждет много музыки и еды. Сразу два фестиваля проходят в городе: гастрономический и музыкальный. Но будут еще и лекции, и интересные постановки — каждый найдет что-то свое в «Среде развлечений».

Если вы устраиваете интересное событие — присылайте его анонс нам на почту editor.mogilev@tut.by — возможно, мы разместим его в обзоре. Это бесплатно.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Среда, 30 октября

  • В Могилеве идет «Гастрофест». Цена одного сета 19 рублей, продлится фест до 10 ноября. Со списком заведений и меню можно ознакомиться здесь.

Четверг, 31 октября

  • В Могилеве начинает работу новый литературный кружок. Если вы много читаете и любите обсуждать книги, то вас ждут на Ленинской, 29 офис 4, в 18.30.
  • В кино интересные и довольно громкие премьеры: «Семейка Адамс» и «Терминатор: темные судьбы». Названия говорящие и в представлении не нуждающиеся. И, по предварительным оценкам, интересные и захватывающие.
  • Если вы любите песни «Давай за», «Комбат» и «Назови меня тихо по имени» — вас ждет хороший вечер. Группа «Любэ» выступит во Дворце культуры области. Начало концерта в 18.30

Пятница, 1 ноября

  • Посмотрите на рептилий — в ТЦ «Е-Сити» проходит необычная выставка. Вы сможете увидеть хамелеонов, ящериц, лягушек и кровожадных крокодилов. Всего более 70 террариумов. Время работы с 10.00 до 21.00.

Фото: Екатерина Пантелеева, www.respublica.by
  • Музыкальный фестиваль «Золотой шлягер» начинает работу. Программа обширная, билеты еще есть. Заявлены Татьяна Буланова, Инна Афанасьева, Игорь Саруханов, Joander Santos и другие. Торжественное открытие пройдет в 18.30.

Суббота, 2 ноября

  • В польском доме (переулок Пожарный, 3) пройдет «Душевный маркет». Вас ждет выставка-продажа изделий ручной работы, мастер-классы, фотозона и аквагрим. Вход свободный. Начало в 10.00.
  • Бесплатная лекция проекта «Наука вне себя» пройдет в областной научно-технической библиотеке (ул.Космонавтов, 19, 6 этаж). Евгений Геншафт, врач-психиатр, будет рассказывать о психическом здоровье. Вход бесплатный, нужна регистрация. Начало в 14.00.
  • В драмтеатре — гастроли «Театра одесского разлива „Ланжеронъ“». В субботу дают трагикомедию «Моня», а на следующий день сказку «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Начало в 18.30.

  • Концерт известного белорусского музыканта Лявона Вольского пройдет в клубе «Cuba». Вас ждут хиты групп N.R.M., Zet, проекта «Народны альбом». Еще есть билеты. Начало в 18.00.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Воскресенье, 3 ноября

  • Наступление холодов встречают сказкой «Морозко» в театре кукол. Вас ждет русская народная сказка, переработанная специально для театра кукол, в легкой ироничной форме, показывающая на примерах героев, человеческие слабости и пороки: жадность, лень, глупость, при этом противопоставляя им трудолюбие, доброту и бескорыстность.

Понедельник, 4 ноября

Вторник, 5 ноября

  • Все там же пройдет концерт Ришара Гальяно и заслуженного коллектива Республики Беларусь, оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова, дирижер — Денис Черта.

Хорошей нам всем недели! Не скучайте!

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Теги: Могилев
 
 
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