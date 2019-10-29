Минимальные потребительские бюджеты меняются в Беларуси с 1 ноября

Новые размеры МПБ (на человека):
- трудоспособное население – 475 белорусских рублей 56 копеек;
- пенсионеры – 371 белорусский рубль 51 копейка;
- студенты – 351 белорусский рубль 90 копеек;
- дети в возрасте до трех лет – 301 белорусский рубль 80 копеек;
- дети в возрасте от трех до шести лет – 398 белорусских рублей 68 копеек;
- дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 405 белорусских рублей 17 копеек;
- семья из четырех человек – 372 белорусских рубля 06 копеек;
- молодая семья из трех человек – 405 белорусских рублей 25 копеек.
Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека, сообщили в Минтруда.