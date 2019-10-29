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Минимальные потребительские бюджеты меняются в Беларуси с 1 ноября

30.10.2019 07:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минимальные потребительские бюджеты меняются в Беларуси с 1 ноября
Фото из открытых источников

Новые размеры МПБ (на человека):

  • трудоспособное население  – 475 белорусских рублей 56 копеек;
  • пенсионеры – 371 белорусский рубль 51 копейка;
  • студенты  – 351 белорусский рубль 90 копеек;
  • дети в возрасте до трех лет – 301 белорусский рубль 80 копеек;
  • дети в возрасте от трех до шести лет – 398 белорусских рублей 68 копеек;
  • дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 405 белорусских рублей 17 копеек; 
  • семья из четырех человек – 372 белорусских рубля 06 копеек;
  • молодая семья из трех человек  – 405 белорусских рублей 25 копеек.

Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека, сообщили в Минтруда. 

Минимальные потребительские бюджеты меняются в Беларуси с 1 ноября
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Утверждены размеры минимальных потребительских бюджетов в расчете на месяц на период с 1 ноября 2019 года по 31 января 2020 г.
 
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