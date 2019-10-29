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После страшной аварии в Гомеле скорость на Советской снизили до 50 км/ч. Поможет? Спросили экспертов

30.10.2019 08:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спустя две недели после Гомеля BMW вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов, потом врезался в столб — погибли двое">страшного ДТП в центре Гомеля с вылетевшим на тротуар BMW, на Советской, где и произошла трагедия, снизили скорость движения. Знаки «60» уже меняют на «50», потом здесь хотят поставить еще и три стационарных камеры скорости. Что думают об этих мерах гомельчане и что говорят специалисты? Поможет ли?


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

— Ограничение до 50 километров в час будет действовать в порядке эксперимента до конца года, — сообщил на коллегии, посвященной безопасности дорожного движения начальник УВД облисполкома Александр Васильев.

— Возможно, это не самая популярная мера: я изучал общественное мнение по этому поводу. Кто-то предлагает поставить на Советской ограждения, однако надо понимать, что при несоблюдении скоростного режима они не помогут. Госавтоинспекции будет дано указание контролировать выполнение этого режима круглосуточно, — сказал руководитель областной милиции.

На коллегии прозвучали сухие цифры: если в прошлом году в Гомельской области по причинам, связанным с превышением скорости, произошло 48 аварий, в которых пострадали или погибли люди, то в нынешнем таких уже 64. А тут еще страшное ДТП на Советской…

Надо снижать разрешенную скорость в центре города, решили в ГАИ.

Эта инициатива вызвала у гомельчан противоречивые мнения. Многие уверены, что установка новых знаков и даже камер никак не отразится на безопасности дорожного движения — потому что лихачам плевать, а вот законопослушным автомобилистам времени на дорогу теперь придется тратить больше.

Мы спросили специалистов, действительно ли снижение скорости на 10 км/ч на Советской повлияет на режим движения по городу? Что будет с «зеленой волной»? И не придется ли перекраивать расписание городского общественного транспорта?


Помешают ли водителям и транспорту новые ограничения?

Ограничение скоростного режима не отразится на скорости трафика общественного городского транспорта, заверили в «Гомельоблпассажиртранс».

— Эксплуатационная (средняя по маршруту с учетом остановок) скорость общественного транспорта сегодня не выше 40 км/ час, поэтому изменения вряд ли коснутся пассажиров, — говорит начальник отдела организации движения «Гомельоблпассажиртранса» Илья Авдеенко.


Не стоит, по его мнению, опасаться и пробок со стороны частного транспорта: Советская — не проблемный участок в городе, заторы здесь возникают редко — лишь когда аварии или ремонт.

В СМЭП Гомельского облисполкома, заверили, что с «зеленой волной» также не должно возникнуть никаких проблем. Ведь еще задолго до ввода ограничений расчетная скорость движения транспортных средств для проезда в режиме «зеленой волны» и так составляла 50 км/час.


Защитят ли пешеходов новые ограничения?

Председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрий Важник также считает, что снижение скорости до 50 км/ч не повлияет существенно на городской трафик. Но и удачным эксперимент в таком виде, как он представлен, не считает.

По мнению специалиста, чтобы снизить количество ДТП со скоростезависимым характером на таких улицах, как Советская в Гомеле, необходимы не только ограничения и контроль, но еще и инфраструктурные изменения, при которых ехать быстро водителю становится банально неудобно.

— Конечно, ситуацию нужно изучать, возможно, можно говорить о «лежачих полицейских» или мини-кольцах на улице — есть десятки способов создать условия, когда соблазн превысить скоростной режим у автомобилистов пропадет. Камеры фотофиксации и ограничения — это все вторично. Если использовать только их, это уже будет игра в кошки-мышки, — отметил Юрий.

То есть о чем говорит эксперт? Если просто: сколько бы ГАИ ни ограничивала скорость знаками, не ставила инспекторов с радарами и камер — это никак не защитит условных пешеходов на тротуарах улицы от очередного гонщика на BMW. До тех пор, пока он физически сможет на широкой четырех-(шести-)полосной улице лететь «тапка в пол». Чтобы он не смог — изменения должны быть и конструктивными, а не только законодательными.

Кстати, в конце августа белорусы создали петицию об ограничении максимальной скорости движения в населенных пунктах. УГАИ МВД ответило на коллективное обращение. Не исключено, что в новых Правилах дорожного движения пропишут: в городах можно будет ездить со скоростью не больше 50 км/ч.

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Теги: Гомель
 
 
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