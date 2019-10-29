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Водянова или Кроуфорд? Попробуйте угадать топ-моделей по детским фотографиям

30.10.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Макияж, фотосессии и показы на ведущих Неделях моды — этих девушек, кажется, мы всегда помним роскошными красавицами, презентующими коллекции ведущих дизайнеров. Но какими модели были в детстве? Редакция LADY.TUT.BY предлагает проверить свою интуицию и попробовать угадать популярных моделей по детским фотографиям.

 
 
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Редакция LADY.TUT.BY предлагает проверить свою интуицию и попробовать угадать популярных моделей по детским фотографиям
 
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