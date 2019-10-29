Водянова или Кроуфорд? Попробуйте угадать топ-моделей по детским фотографиям

Источник материала: Tut.by

Макияж, фотосессии и показы на ведущих Неделях моды — этих девушек, кажется, мы всегда помним роскошными красавицами, презентующими коллекции ведущих дизайнеров. Но какими модели были в детстве? Редакция LADY.TUT.BY предлагает проверить свою интуицию и попробовать угадать популярных моделей по детским фотографиям.