В Беларуси расширен список банков, которые могут выплачивать пенсии

Источник материала: Аргументы и факты

17 сентября 2019 года МАРТ выдало Министерству труда Предупреждение о предоставлении равного доступа банков к осуществлению выплат пенсий, пособий и других выплат по государственному социальном страхованию.

Ведомство выполнило предупреждение.

Для этого Минтруда в адрес ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БелВЭБ», ОАО «Паритетбанк», ЗАО «Идея Банк», ОАО «Банк Дабрабыт» (ОАО «Банк Москва-Минск»), ЗАО «Альфа-Банк» направило письма с информацией о неактуальности ранее доведенной позиции, по вопросу заключения договоров по выплате пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию.