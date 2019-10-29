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В Беларуси расширен список банков, которые могут выплачивать пенсии

30.10.2019 08:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси расширен список банков, которые могут выплачивать пенсии
Фото из открытых источников

17 сентября 2019 года МАРТ выдало Министерству труда Предупреждение о предоставлении равного доступа банков к осуществлению выплат пенсий, пособий и других выплат по государственному социальном страхованию.

Ведомство выполнило предупреждение.

Для этого Минтруда в адрес ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БелВЭБ», ОАО «Паритетбанк», ЗАО «Идея Банк», ОАО «Банк Дабрабыт» (ОАО «Банк Москва-Минск»), ЗАО «Альфа-Банк» направило письма с информацией о неактуальности ранее доведенной позиции, по вопросу заключения договоров по выплате пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию.

Указанным банкам предложено заключить договоры о выплате пенсий и иных социальных выплат в порядке, аналогичном действующему с банками, уже участвующими в процессе выплаты пенсий. Соответствующие проекты договоров подготовлены Минтруда и направлены в адрес банков, сообщили в МАРТ. 

В Беларуси расширен список банков, которые могут выплачивать пенсии
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Теги: Минск
 
 
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Минтруда разрешило семи банкам выдавать пенсии и делать другие выплаты по государственному соцстрахованию.
 
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