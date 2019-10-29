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Беларусь и Россия разрабатывают новые программы СГ в области высоких технологий

30.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Беларусь и Россия разрабатывают ряд новых программ Союзного государства в области высоких технологий. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин на VIII Форуме вузов инженерно-технологического профиля СГ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

«Это прежде всего программы, связанные с внедрением в производство мобильных оптоволоконных локаторов, систем сенсоров для предупреждения природных и техногенных катастроф, проектированием и производством микросхем, технологий высокопродуктивного сельского хозяйства и пищевой промышленности, ориентированные на повышение здоровья граждан. Также это разработки в области аддитивных технологий, производства современных промышленных и бытовых 3D-принтеров, по медицинской тематике», — рассказал Александр Шумилин.

В 2019 году белорусские и российские ученые выполняют 7 научно-технических программ Союзного государства, которые связаны с разработками в области космоса, автокомпонентов, наноматериалов, гидрометеорологической безопасности, медицины и геномных технологий.

Председатель ГКНТ отметил, что сейчас особое внимание в СГ уделяется развитию цифровых технологий в образовании, экономике, управлении. Основным драйвером развития государств становится не столько наличие сырьевой базы и финансов, сколько интеллектуальных возможностей, измеряемых прежде всего наличием подготовленных кадров в сфере высоких технологий. Так, наряду с «Цифровым университетом» начинается разработка проекта по созданию «Цифрового предприятия». Этот проект поможет создать интеллектуальные автоматизированные системы поддержки жизненного цикла радиоэлектронных изделий.

В Беларуси традиционно большое внимание уделяется развитию информационно-коммуникационных технологий. Это подтверждается и мировыми индексами. Так, Беларусь входит в десятку лучших стран мира по таким показателям глобального инновационного индекса, как «Разработка мобильных приложений» и «Подготовка специалистов в области науки и техники», «Высшее образование», «Изобретения и полезные модели», по экспорту ИКТ-слуг — 19-е место. По обобщенному показателю «Человеческий капитал и исследования» Беларусь входит в топ-40 лучших стран.

 
 
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Беларусь и Россия разрабатывают ряд новых программ Союзного государства в области высоких технологий. Об этом рассказал председатель Государственного комитета...
 
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