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В Климовичах сгорел школьный автобус
30.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В Климовичах сегодня утром сгорел школьный автобус, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Пожар случился в гараже на территории средней школы №3 по улице Коммунистической. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, горел гаражный бокс и кровля, шел плотный дым.
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В Климовичах сегодня утром сгорел школьный автобус, сообщили БЕЛТА в МЧС. Пожар случился в гараже на территории средней школы №3 по улице Коммунистической. Когда к...
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