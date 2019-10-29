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В Гродно разыскивают ребенка: его из детского сада забрал отец

30.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Милиция устанавливает местонахождение 5-летнего ребенка. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 28 октября в дежурную часть Ленинского РОВД обратилась женщина. Ее сына из сада забрал отец. При этом мужчина не поставил мать в известность.

«Родительских прав гражданин не лишен, является законным отцом. На данный момент проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка», — рассказали в милиции.

Мальчику 5 лет, рост 120 см, волосы светлые, стрижка короткая. Был одет в ярко-синюю куртку, темно-синие штаны, синие кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, а также его отца, просят позвонить по телефону 8 (0152) 79-68-06 или по короткому номеру 102.

В Гродно разыскивают ребенка: его из детского сада забрал отец

 
 
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Милиция устанавливает местонахождение 5-летнего ребенка. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома....
 
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