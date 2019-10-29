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В Жодино при взрыве котла погиб человек, четверо пострадали
30.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В Жодино сегодня произошел взрыв котла в котельной, расположенной на территории городской организации, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
В результате один человек погиб. Четверо пострадали и доставлены в учреждение здравоохранения.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи с участием эксперта приступили к осмотру места происшествия, фиксируется следовая картина, проводятся неотложные следственные и иные процессуальные действия. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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В Жодино сегодня произошел взрыв котла в котельной, расположенной на территории городской организации, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете. В результате один...
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