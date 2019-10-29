Беларусь заинтересована участвовать в инфраструктурных проектах Бангладеш — Мясникович

Источник материала: Новости Хотимска

Возможности реализации новых совместных проектов обсуждены на встрече председателя Совета Республики, уполномоченного по сотрудничеству с Бангладеш Михаила Мясниковича с послом Бангладеш в Российской Федерации и Беларуси (по совместительству) Сайфулом Хоком, который завершает дипломатическую миссию в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Страны имеют хорошие перспективы для расширения сотрудничества. «Нам необходимо в большей степени сконцентрировать внимание на инфраструктурных объектах. Это проекты в области транспорта, в том числе железнодорожного, и электроэнергетики — линии электропередач, подстанции и так далее», — сказал Михаил Мясникович.

Бангладеш реализует крупный проект по строительству собственной атомной электростанции. Работы ведутся с привлечением белорусских специалистов. Здесь также есть резервы для развития партнерства, добавил председатель Совета Республики.