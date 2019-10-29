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Завершение уборки зерновых
30.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой) — 2294,5 тыс. га.
По состоянию на 29.10.2019 в Беларуси убрано 2263,7 тыс. га, намолочено 7757,1 тыс. т, урожайность — 34,3 ц/га.
Убрано по областям (тыс. га)*:
Намолочено зерна (тыс. т):
Урожайность (ц/га):
По республике сельхозорганизациями убрано:
* Здесь и далее — по состоянию на 29.10.2019.
** Здесь — на зерно.
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Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой) — 2294,5 тыс. га. По состоянию на 29.10.2019 в Беларуси убрано 2263,7 тыс. га, намолочено 7757,1 тыс. т,...
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