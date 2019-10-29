Источник материала: Нясвижскiя навiны

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«Никакой мужчина не стоит настолько высоко как тогда, когда он наклоняется, чтобы помочь ребенку»

А. Линкольн.

В 2009 году день 30 октября решением районного родительского собрания был объявлен районным Днем отца. Обычно говорят, что для женщины главное — материнство. И вы, дорогие женщины, уверена, подтвердите это. Но разве в таком случае не логично предположить, что для мужчины главное — отцовство?

Вы пробовали набрать слово «отцовство» в поисковых системах? Википедия (свободная энциклопедия) дает такое определение: «Отцовство — способность мужчины материально обеспечить своего ребенка, защитить, воспитать». Последнее определение мне кажется более емким и полным.





Отечество… Отец… Отчество … Эти понятия не разделимы, они — одно целое. Ведь отец является началом рода, именно он несет ответственность за свою семью — жену, детей, стареющих родителей — перед ними, обществом и Богом. Отец — самый благородный титул, который может быть дан мужчине. Это больше, чем биологическая роль. Отец — это патриарх своей семьи, лидер, образец, доверенное лицо, учитель, герой, друг.

Каждый отец должен помнить простую истину: чтобы ребенок рос счастливым, он должны чувствовать в своем отце защитника. Чтобы ребенок вырос хорошим человеком, он с первых дней своей жизни должен видеть пример своего отца.

Согласитесь, милые женщины, приятно наблюдать за мальчишкой дошкольного возраста, который не спешит в автобусе занять место у окна, а стоит рядом с папой. Который, приходя в детский сад, по секрету своему воспитателю рассказывает о том, какой подарок вместе с папой они готовят для мамы к празднику 8 Марта. Радостно слышать из его уст: «Я буду, как папа! Мы же — мужчины!».

Уверена, что, став взрослым, он когда-нибудь с гордостью произнесет: «Я — продолжение своего отца!». А в ответ, каждый из этих отцов скажет: «Вот оно — мое отцовское счастье!».

Ольга Пуляк,

заведующий яслями-садом №4 г. Несвижа

«Кораблик детства».