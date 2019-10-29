ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отечество… Отец… Отчество … Эти понятия не разделимы, они — одно целое

30.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

«Никакой мужчина не стоит настолько высоко как тогда, когда он наклоняется, чтобы помочь ребенку»

А. Линкольн.

 

В 2009 году день 30 октября  решением районного родительского собрания был объявлен районным Днем отца. Обычно говорят, что для женщины главное — материнство. И вы, дорогие женщины, уверена, подтвердите это. Но разве в таком случае не логично предположить, что для мужчины главное — отцовство?

Вы пробовали набрать слово «отцовство» в поисковых системах? Википедия (свободная энциклопедия) дает такое определение: «Отцовство — способность мужчины материально обеспечить своего ребенка, защитить, воспитать». Последнее определение мне кажется более емким и полным.

Отечество… Отец… Отчество … Эти понятия не разделимы, они — одно целое

Особенности отцовской роли в семье и воспитании детей определяются такими факторами, как доступность для ребенка, включенность в совместную деятельность с ним, ответственность за материальное обеспечение и организацию образовательно-воспитательной сферы ребенка

Отечество… Отец… Отчество … Эти понятия не разделимы, они — одно целое. Ведь отец является началом рода, именно он несет ответственность за свою семью — жену, детей, стареющих родителей — перед ними, обществом и Богом. Отец — самый благородный титул, который может быть дан мужчине. Это больше, чем биологическая роль. Отец — это патриарх своей семьи, лидер, образец, доверенное лицо, учитель, герой, друг.

Каждый отец должен помнить простую истину: чтобы ребенок рос счастливым, он должны чувствовать в своем отце защитника. Чтобы ребенок вырос хорошим человеком, он с первых дней своей жизни должен видеть пример своего отца.

Согласитесь, милые женщины, приятно наблюдать за мальчишкой дошкольного возраста, который не спешит в автобусе занять место у окна, а стоит рядом с папой. Который, приходя в детский сад, по секрету своему воспитателю рассказывает о том, какой подарок вместе с папой они готовят для мамы к празднику 8 Марта. Радостно слышать из его уст: «Я буду, как папа! Мы же — мужчины!».

Уверена, что, став взрослым, он когда-нибудь с гордостью произнесет: «Я — продолжение своего отца!». А в ответ, каждый из этих отцов скажет: «Вот оно — мое отцовское счастье!».

Ольга Пуляк,

заведующий яслями-садом №4 г. Несвижа

«Кораблик детства».


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Никакой мужчина не стоит настолько высоко как тогда, когда он наклоняется, чтобы помочь ребенку» А. Линкольн.   В 2009 году
 
Новости дня
Новости разные
 
Водянова или Кроуфорд? Попробуйте угадать топ-моделей по детским фотографиям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика