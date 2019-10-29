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Минское «Динамо» и БАТЭ сыграют отложенные матчи 16-го тура ЧБ
Источник материала: Tut.by
30 октября в Мозыре и Могилеве будут сыграны матчи
Чемпионская интрига вот-вот готова испустить дух. БАТЭ отстает от брестского «Динамо» на девять очков. Бресту достаточно набрать семь баллов в четырех оставшихся матчах, чтобы стать чемпионом.
Борисовчанам кровь из носу надо сегодня обыгрывать «Дняпро-МЧЗ». Столичному «Динамо» в затылок горячо дышит «Ислочь» и «Торпедо-БелАЗ». Потеря очков со «Славией» ставит команду Сергея Гуренко в очень неудобное положение. Ведь речь идет о Лиге Европы в будущем году. Потому что потом будет другой турнир, менее престижный.
У клуба из Могилева своя война. Команда отчаянно борется за выживание и показывает зубы всем, с кем играла последние два матча. «Славии» тоже не стоит расслабляться, команда еще не гарантировала себе «вышку» в следующем сезоне. В общем, лидерам чемпионата легко не будет!
Обе игры можно будет посмотреть в эфире
«Славия» — «Динамо» (Минск), 15.00;
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В Мозыре и Могилеве пройдут матчи, которые должны были быть сыграны летом.
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