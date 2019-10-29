ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское «Динамо» и БАТЭ сыграют отложенные матчи 16-го тура ЧБ

30.10.2019 08:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

30 октября в Мозыре и Могилеве будут сыграны матчи чемпионата Беларуси по футболу, которые летом перенесли в связи с участием столичного «Динамо» и БАТЭ в еврокубках. «Шахтер» же запишет три очка из-за снятия с турнира минского «Торпедо».

Чемпионская интрига вот-вот готова испустить дух. БАТЭ отстает от брестского «Динамо» на девять очков. Бресту достаточно набрать семь баллов в четырех оставшихся матчах, чтобы стать чемпионом.


Теперь каждый матч в чемпионате, как последний. Фото: Александр Какшинский, БАТЭ

Борисовчанам кровь из носу надо сегодня обыгрывать «Дняпро-МЧЗ». Столичному «Динамо» в затылок горячо дышит «Ислочь» и «Торпедо-БелАЗ». Потеря очков со «Славией» ставит команду Сергея Гуренко в очень неудобное положение. Ведь речь идет о Лиге Европы в будущем году. Потому что потом будет другой турнир, менее престижный.

У клуба из Могилева своя война. Команда отчаянно борется за выживание и показывает зубы всем, с кем играла последние два матча. «Славии» тоже не стоит расслабляться, команда еще не гарантировала себе «вышку» в следующем сезоне. В общем, лидерам чемпионата легко не будет!

Обе игры можно будет посмотреть в эфире VOKA.TV.

«Славия» — «Динамо» (Минск), 15.00;

«Дняпро-МЧЗ» — БАТЭ, 19.30.

Положение в чемпионате после 26-го тура.

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Динамо (Брест) 26 21 4 1 64 19 67
2 БАТЭ 25 18 4 3 51 15 58
3 Шахтер 25 17 4 4 49 18 55
4 Динамо (Минск) 25 14 4 7 38 28 46
5 Ислочь 26 12 6 8 36 30 42
6 Торпедо-БелАЗ 26 12 6 8 34 30 42
7 ФК Городея 26 11 7 8 28 25 40
8 Неман 26 9 5 12 23 33 32
9 ФК Витебск 26 8 7 11 23 32 31
10 ФК Минск 26 7 8 11 33 42 29
11 Славия 25 7 6 12 26 32 27
12 ФК Слуцк 26 7 6 13 24 44 27
13 Дняпро-МЧЗ 25 6 6 13 25 32 24
14 РЦОР-БГУ 26 5 8 13 41 61 23
15 ФК Гомель 26 4 8 14 35 45 20
16 Торпедо (Минск) 25 1 3 21 4 48 6

Партнер проекта:

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мозыре и Могилеве пройдут матчи, которые должны были быть сыграны летом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Завершение уборки зерновых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика