Минское «Динамо» и БАТЭ сыграют отложенные матчи 16-го тура ЧБ

Источник материала: Tut.by

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30 октября в Мозыре и Могилеве будут сыграны матчи чемпионата Беларуси по футболу , которые летом перенесли в связи с участием столичного «Динамо» и БАТЭ в еврокубках. «Шахтер» же запишет три очка из-за снятия с турнира минского «Торпедо».

Чемпионская интрига вот-вот готова испустить дух. БАТЭ отстает от брестского «Динамо» на девять очков. Бресту достаточно набрать семь баллов в четырех оставшихся матчах, чтобы стать чемпионом.



Теперь каждый матч в чемпионате, как последний. Фото: Александр Какшинский, БАТЭ

Борисовчанам кровь из носу надо сегодня обыгрывать «Дняпро-МЧЗ». Столичному «Динамо» в затылок горячо дышит «Ислочь» и «Торпедо-БелАЗ». Потеря очков со «Славией» ставит команду Сергея Гуренко в очень неудобное положение. Ведь речь идет о Лиге Европы в будущем году. Потому что потом будет другой турнир, менее престижный.

У клуба из Могилева своя война. Команда отчаянно борется за выживание и показывает зубы всем, с кем играла последние два матча. «Славии» тоже не стоит расслабляться, команда еще не гарантировала себе «вышку» в следующем сезоне. В общем, лидерам чемпионата легко не будет!

Обе игры можно будет посмотреть в эфире VOKA.TV .

«Славия» — «Динамо» (Минск), 15.00;



«Дняпро-МЧЗ» — БАТЭ, 19.30.



Положение в чемпионате после 26-го тура.

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 Динамо (Брест) 26 21 4 1 64 19 67 2 БАТЭ 25 18 4 3 51 15 58 3 Шахтер 25 17 4 4 49 18 55 4 Динамо (Минск) 25 14 4 7 38 28 46 5 Ислочь 26 12 6 8 36 30 42 6 Торпедо-БелАЗ 26 12 6 8 34 30 42 7 ФК Городея 26 11 7 8 28 25 40 8 Неман 26 9 5 12 23 33 32 9 ФК Витебск 26 8 7 11 23 32 31 10 ФК Минск 26 7 8 11 33 42 29 11 Славия 25 7 6 12 26 32 27 12 ФК Слуцк 26 7 6 13 24 44 27 13 Дняпро-МЧЗ 25 6 6 13 25 32 24 14 РЦОР-БГУ 26 5 8 13 41 61 23 15 ФК Гомель 26 4 8 14 35 45 20 16 Торпедо (Минск) 25 1 3 21 4 48 6

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