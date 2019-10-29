В Пинске в дни ноябрьских праздников изменится расписание городских, пригородных и междугородных автобусов
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Источник материала:
Полесская правда
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Как сообщили корреспонденту pinsjnews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с праздничным днем 7 ноября и переносом рабочего дня с пятницы, 8 ноября, на субботу, 16 ноября, обслуживание городских и пригородных маршрутов будет изменено с 7 по 10 ноября.
Автобусы городских маршрутов
7, 8 и 10 ноября будут следовать по расписанию воскресенья, 9 ноября – по графику субботы.
Пригородные маршруты будут следовать по расписанию соответствующего дня недели с внесением следующих изменений:
7 и 8 ноября:
отменяются маршруты Пинск – Логишин, Пинск – Пинковичи, Пинск – Лосичи;
на маршруте Пинск – Местковичи отменяются рейсы, отправлением от АВ «Пинск» в 05.50;
маршрут Пинск – Любель будет обслуживаться по расписанию субботы (будут выполняться рейсы, отправлением от АВ «Пинск» в 06.25 и 16.18).
Изменится расписание и междугородных маршрутов. Автобусы
с 6 по 10 ноября будут следовать следующим образом:
Маршрут
Время отправления
Отправление от АВ «Пинск»
Будет производиться
Не будет производиться
Пинск – Столин
через Ситицк 11.30, из Столина – 15.20
10 ноября
6, 7, 8, 9 ноября
Пинск – Столин
через Федоры 08.25, из Столина – 10.00 (через Ситицк)
7 ноября
6, 8, 9, 10 ноября
Пинск – Минск
через Несвиж 14.00, из Минска – 12.20 на следующий день
8, 9, 10 ноября
6, 7 ноября
Пинск – Гродно
через Скидель 08.00, из
Гродно – 16.35 6, 10 ноября
7, 8, 9 ноября
16.35, из Гродно – 08.05
Через день (паритет)
Пинск – Гродно
через Верейки 05.40, из Гродно – 19.30
6, 7 ноября
8, 9, 10 ноября
Пинск – Брест
07.00, из Бреста – 13.15
6 ноября
7, 8, 9, 10 ноября
Пинск – Лида
13.20, из Лиды – 06.15
Ежедневно
Пинск – Мозырь
12.30, из Мозыря – 07.57
Через день (паритет)
Иваново – Гродно
08.20, из Гродно – 17.40
6, 10 ноября
7, 8, 9 ноября
Иваново – Ивацевичи
17.30, из Ивацевичей – 20.20
6, 10 ноября
7, 8, 9 ноября
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> Как сообщили корреспонденту pinsjnews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с праздничным днем 7 ноября и переносом рабочего дня с пятницы, 8 ноября, на субботу, 16...
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