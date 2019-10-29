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В Пинске в дни ноябрьских праздников изменится расписание городских, пригородных и междугородных автобусов

30.10.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске в дни ноябрьских праздников изменится расписание городских, пригородных и междугородных автобусов
Как сообщили корреспонденту pinsjnews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с праздничным днем 7 ноября и переносом рабочего дня с пятницы, 8 ноября, на субботу, 16 ноября, обслуживание городских и пригородных маршрутов будет изменено с 7 по 10 ноября.

Автобусы городских маршрутов 7, 8 и 10 ноября будут следовать по расписанию воскресенья, 9 ноября – по графику субботы.

Пригородные маршруты будут следовать по расписанию соответствующего дня недели с внесением следующих изменений:

7 и 8 ноября:

  • отменяются маршруты Пинск – Логишин, Пинск – Пинковичи, Пинск – Лосичи;
  • на маршруте Пинск – Местковичи отменяются рейсы, отправлением от АВ «Пинск» в 05.50;
  • маршрут Пинск – Любель будет обслуживаться по расписанию субботы (будут выполняться рейсы, отправлением от АВ «Пинск» в 06.25 и 16.18).

Изменится расписание и междугородных маршрутов. Автобусы с 6 по 10 ноября будут следовать следующим образом:

Маршрут Время отправления Отправление от АВ «Пинск»
Будет производиться  Не будет производиться
Пинск – Столин
через Ситицк		 11.30, из Столина – 15.20 10 ноября 6, 7, 8, 9 ноября
Пинск – Столин
через Федоры		 08.25, из Столина – 10.00 (через Ситицк) 7  ноября 6, 8, 9, 10 ноября
Пинск – Минск
через Несвиж		 14.00, из Минска – 12.20 на следующий день 8, 9, 10 ноября 6, 7 ноября
Пинск – Гродно
через Скидель		 08.00, из Гродно – 16.35 6, 10 ноября 7, 8, 9 ноября
16.35, из Гродно – 08.05 Через день (паритет)
Пинск – Гродно
через Верейки		 05.40, из Гродно – 19.30 6, 7 ноября 8, 9, 10 ноября
Пинск – Брест 07.00, из Бреста – 13.15 6 ноября 7, 8, 9, 10 ноября
Пинск – Лида 13.20, из Лиды – 06.15 Ежедневно
Пинск – Мозырь 12.30, из Мозыря – 07.57 Через день (паритет)
Иваново – Гродно 08.20, из Гродно – 17.40 6, 10 ноября 7, 8, 9 ноября
Иваново – Ивацевичи 17.30, из Ивацевичей – 20.20 6, 10 ноября 7, 8, 9 ноября

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В Пинске в дни ноябрьских праздников изменится расписание городских, пригородных и междугородных автобусов В Пинске в дни ноябрьских праздников изменится расписание городских, пригородных и междугородных автобусов В Пинске в дни ноябрьских праздников изменится расписание городских, пригородных и междугородных автобусов В Пинске в дни ноябрьских праздников изменится расписание городских, пригородных и междугородных автобусов В Пинске в дни ноябрьских праздников изменится расписание городских, пригородных и междугородных автобусов В Пинске в дни ноябрьских праздников изменится расписание городских, пригородных и междугородных автобусов

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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