«Что случилось с моим отцом?». Адвокат отвечает читательнице, которая не верит в естественную смерть отца

Источник материала: Tut.by

В истории, которую прислала наша читательница, много белых пятен. Женщина мало общалась с отцом при его жизни, но когда он совсем перестал выходить на связь — испугалась. Оказалось, мужчина умер, а его квартира досталась родственнице, которая игнорирует письма и не отвечает на звонки. Как узнать правду о том, что случилось, рассказывает адвокат.

Напоминаем, что вы также можете рассказать нам о своей проблеме и получить консультацию адвоката в режиме онлайн. Для этого максимально подробно расскажите о том, что с вами случилось, и отправьте письмо в редакцию по адресу lina@tutby.com.



Фото: Reuters

— Два года назад родная сестра моего отца продала его квартиру в Могилеве и увезла его к себе в Витебск. Я так понимаю, там она прописала его к себе, а деньги от продажи квартиры забрала. С отцом мы, по личным причинам, практически не общались, но периодически созванивались. С марта месяца была тишина, телефон перестал отвечать. Я писала двоюродному брату, звонила — полный игнор.

Спустя некоторое время я решила пойти в милицию, где мне сказали, что отец умер в мае 2019 года. Что с ним могло произойти, неизвестно, почему на 2,5 месяца его лишили связи — тоже непонятно. Мне сложно узнать, что стало с отцом, я не верю в естественную смерть.

И еще вопрос: как узнать, осталось ли что-нибудь после него? Неужели он умер, как бомж, не оставив после себя ничего.

К слову сестра его, как и мои двоюродные брат и сестра, работает в юридической сфере. Поэтому я хочу попросить совета: как мне узнать причину смерти и вступить в наследство? Стоит ли это делать в такой ситуации? Не знаю, что произошло, но думаю, что сестра отца подстраховалась по полной программе, и опасаюсь.

Комментарий адвоката:

Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»

— Ваши вопросы условно делятся на две группы:

Наследование имущества, оставшегося после смерти отца; Причины и обстоятельства его смерти, а также целесообразность их выяснения.

Прежде всего, напоминаю и автору обращения, и тем, кто оказался в схожей ситуации: до тех пор, пока вы бездействуете, у вас нет шансов отстоять свои права. Можно бесконечно долго строить предположения о том, достаточно ли сильно подстраховалась противоположная сторона, рискуя никогда не узнать правды. Ведь чем дольше вы позволяете ситуации развиваться бесконтрольно, тем меньше ваши личные возможности повернуть ход событий в свою пользу. Но обо всем по порядку.

Итак, рассмотрим первый блок вопросов — по наследованию имущества.

Прежде всего, обратите особое внимание: в соответствии с п. 1 ст.1086 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь), каждый из наследников, принявших наследство, отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Что это значит: в случае вступления в права наследника, к вам перейдет не только все или часть имущества отца, но и соответственно обязанность по полной либо частичной оплате долгов, которые были у него на момент смерти. В результате, встречаются такие случаи, когда наследство уходит на погашение долгов умершего. Рекомендую в обязательном порядке учитывать эту информацию при принятии решения о том, вступать ли вам в наследство после смерти отца.

Следует знать: для приобретения наследства наследник должен его принять (п. 1 ст.1069 ГК Республики Беларусь).

Важно: по общему правилу, сделать это необходимо в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя (п. 1 ст.1071 ГК Республики Беларусь).

Обратите особое внимание: непринятие наследником наследства влечет те же последствия, что и его отказ от наследства без указания лица, в пользу которого он отказался от наследства, поскольку иное не установлено законом (п. 5 ст.1069 ГК Республики Беларусь).

То есть: если сейчас вы в установленном порядке не примете наследство, то высока вероятность того, что впоследствии отстоять свои права на имущество вам не удастся — ввиду пропуска срока для принятия наследства.



Фото: unsplash.com

Как принять наследство: обратиться с соответствующим заявлением к нотариусу по месту открытия наследства.

Справочно: местом открытия наследства закон признает:

последнее место жительства наследодателя, определяемое по регистрации наследодателя (при ее отсутствии — месту пребывания) на день открытия наследства, то есть, на день смерти;

если оно неизвестно, — место нахождения недвижимого имущества или основной его части;

при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения основной части движимого имущества (ст. 1036 ГК Республики Беларусь).

Следует знать: в п. 1 ст.1070 ГК Республики Беларусь указано два возможных вида заявления наследника, которые позволяют принять наследство:

Одноименное заявление — о принятии наследства; Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.

На заметку: первоначально я рекомендую вам обращаться в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства, поскольку в нем, согласно п. 117 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий, утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь № 63 от 23.10.2006 г., от вас потребуется указать минимум информации:

Собственные фамилию, имя, отчество и адрес; Дату открытия наследства; Фамилию, имя и отчество наследодателя; Место открытия наследства.

Помимо этой информации, в соответствии с вышеуказанной Инструкцией, в заявлении о принятии наследства вам нужно обозначить, что вы принимаете наследство после смерти своего отца.

Что касается заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, то в нем, кроме сведений, указанных в п.п.1−4, Инструкция предписывает указать состав наследства (наследственного имущества).

В обращении вы задаетесь вопросом: «Да и осталось ли что-нибудь после него?». Из этого я делаю вывод о том, что вы не владеете сведениями о составе наследства.

Вероятнее всего, исчерпывающей информацией по этому вопросу располагают родственники вашего отца, которые были с ним до его смерти и еще при его жизни, как указано в вашем обращении, начали распоряжаться принадлежавшим ему имуществом. Однако, из вашего письма ясно, что возможности построить диалог с ними у вас нет.



Фото: pinterest.com

Имейте в виду: ваши личные возможности по самостоятельному сбору информации об имуществе отца весьма ограниченны. Так, вы можете получить в соответствующей организации по государственной регистрации и земельному кадастру сведения о том, кому, с какого времени и на каком основании принадлежит недвижимое имущество по указанному конкретному адресу. Например, та квартира, которую вы упоминаете в своем обращении. Но вы не можете получить в этой организации актуальную информацию обо всем недвижимом имуществе, которое принадлежало вашему отцу на момент его смерти.

Более широкие, но не исчерпывающие полномочия в соответствующей области предоставлены адвокатам, которые наделены правом на основании адвокатских запросов получать сведения из государственных органов, организаций и т.д. Кроме того, адвокат подскажет дополнительные возможности по самостоятельному установлению состава наследства.

Но если для вас принципиально важно выяснить весь объем наследственного имущества, то действовать необходимо иначе.

Учитывая особенности вашей ситуации, кратчайший и наименее затратный путь, который позволит вам добиться цели — это обращение в нотариальную контору для принятия наследства. Поясню, что нотариусы наделены полномочием оказать вам содействие в вопросе сбора актуальной информации об имуществе, принадлежавшем умершему на момент его смерти.

К слову, наследование в нашем государстве происходит по закону и по завещанию. Нельзя исключать, что ваш отец составил завещание в отношении всего или части своего имущества. В сложившейся у вас ситуации достоверную информацию вы также сможете получить именно в нотариальной конторе.

Кроме того, широкими полномочиями по сбору информации наделены правоохранительные органы. Более подробно этот вопрос мы рассмотрим позже.

Подытожу: я крайне не рекомендую вам перекладывать решение вопроса наследования на других, пусть даже на специалистов, поскольку иметь дело с последствиями того или иного решения придется только вам.

И еще раз акцентирую ваше внимание на том, что у вас истекает установленный законом шестимесячный срок для принятия наследства. Поэтому определяться и действовать вам нужно оперативно.

Теперь рассмотрим второй блок вопросов — связанных с причинами и обстоятельства смерти вашего отца, а также целесообразностью их выяснения.

Давайте порассуждаем вместе. Вы пишете: «Сложно узнать, что стало с отцом». Это, действительно, непростой вопрос. Однако, согласитесь, это не тот случай, когда ответ придет сам собой. Для этого необходимо предпринять активные действия, направленные на сбор соответствующей информации о причинах и обстоятельствах смерти человека, потратить на это свое время и силы.

Поэтому прежде чем начинать действовать в этом направлении, рекомендую вам принять внутреннее решение о том, готовы ли вы к борьбе. Моя личная адвокатская практика однозначно свидетельствует о том, что в ситуациях, когда человек действительно настроен на борьбу и на результат, он способен пробить, казалось бы, непробиваемые стены.

Но если человек изначально настроен на проигрыш, то даже в заведомо выигрышной ситуации он будет с непоколебимой уверенностью стремиться к негативному для себя варианту развития событий, сомневаться в своих силах, бездействовать в нужные моменты, что в конечном итоге определит исход дела.

Если вы все-таки решите добиваться правды, то обращаю ваше внимание на следующие обстоятельства.

На то, чтобы помочь вам в этих вопросах, уполномочены правоохранительные органы. Именно в территориальный орган внутренних дел по месту совершения предполагаемого преступления (если его невозможно определить, то по месту обнаружения или выявления преступления) вам нужно подавать заявление с просьбой о проведении проверки.

При этом я рекомендую вам максимально детально указать круг вопросов, по которым вы просите провести проверку. Это важно, в том числе, и для установления имущества, на которое вы теоретически вправе претендовать после смерти отца.

При этом, ваша ситуация граничит с гражданско-правовыми отношениями по наследованию. Это создает риск отказа в возбуждении дела — со ссылкой на необходимость решения спорных вопросов в установленном для гражданских правоотношений порядке. Во избежание этого, в заявлении в адрес правоохранительных органов я рекомендую вам особо тщательно обосновать, почему вы предполагаете, что в сложившейся ситуации был некий противоправный аспект.

Мой личный совет: в обращении вы объясняете собственное бездействие главным образом страхом перед влиятельными, как вам кажется, родственниками. Однако единственное, что вам действительно следует учитывать — это то, что у каждого из них, в отличие от вас, есть юридическое образование. Как следствие, они объективно значительно более подготовлены к сложившейся ситуации, чем вы. В этой связи, я настоятельно рекомендую вам обратиться за помощью адвоката. Это позволит вам действовать так же грамотно, как и противоположная сторона, уравновесит ваши шансы.

На протяжении длительного периода вы фактически не участвовали в сложившейся ситуации. В это время ваши родственники, как вы утверждаете, распоряжались имуществом вашего отца. При этом, его состояние в указанный период, обстоятельства совершения соответствующих сделок, вам неизвестны. Поэтому даже если на момент смерти у вашего отца отсутствовало имущество в собственности, не исключено, что право претендовать на ту собственность, которая была у него при жизни, у вас все-таки будет.

Так, обращаю ваше внимание, что законодательство предусматривает ряд оснований для признания сделок недействительными. Например, недействительной может быть признана сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находящимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими (п. 1 ст.177 ГК Республики Беларусь).

Кроме того, недействительной может быть признана также сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне не выгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка; п. 1 ст.180 ГК Республики Беларусь).

Таким образом, ваша ситуация сложная, многоступенчатая и запутанная. Но не безвыходная.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: заявление в адрес правоохранительных органов, исковое заявление и прочие заявления в адрес уполномоченных органов, юридическое обоснование вашей позиции, запросы, ходатайства и т.д. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах, иных организациях и перед третьими лицами.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.